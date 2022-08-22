Сім місяців польоту. Вчені розповіли, в якому стані поселенці дістануться до Марса

Результати нового дослідження обнадіюють і свідчать, що все не так страшно.

Австралійські вчені вирішили з'ясувати, наскільки добре почуватимуться перші астронавти, які ступлять на поверхню Марса після кількох місяців подорожі. Хоча побоювань щодо стану здоров'я майбутніх підкорювачів Червоної планети досить багато, все ж таки комп'ютерне моделювання показує, що люди можуть впоратися з проблемами, повідомляє Universe Today.

NASA за найоптимістичнішими прогнозами планують відправити на Марс перших астронавтів вже в наступному десятилітті. Один із найважливіших моментів, який зараз цікавить науковців, є стан здоров'я астронавтів, які перебуватимуть у космосі протягом 6-7 місяців. За цей проміжок часу, який потрібен для того, щоб досягти Марса, астронавти зазнаватимуть впливу космічного, сонячного випромінювання та мікрогравітації.

[ + – ] Один з варіантів того, як може виглядати майбутня ракета для доставки людини на Марс Фото: NASA

Деякі вчені припускають, що мікрогравітація в космічному кораблі може перешкодити астронавтам нормально адаптуватися до гравітації на Марсі. Цей показник становить приблизно 40% від гравітації на Землі.

Щоб з'ясувати, наскільки сильно мікрогравітація вплине на астронавтів, вчені з Австралійського національного університету створили комп'ютерну модель. З її допомогою вони вирішили з'ясувати, чи зможуть астронавти нормально ступити на поверхню Марса після прибуття космічного корабля.

"Найбільша загроза для майбутніх астронавтів, які полетять на Марс, криється в мікрогравітації. Якщо додати сюди ще й вплив космічного та сонячного випромінювання, то можна з упевненістю сказати, що їхні тіла зазнають змін", — каже Лекс Ван Лун з Австралійського національного університету.

Вже відомо про те, що мікрогравітація впливає на те, що астронавти втрачають м'язову та кісткову масу. Також низька гравітація негативно впливає на очі, роботу внутрішніх органів та роботу серця і легень.

[ + – ] Щоб з'ясувати, наскільки сильно мікрогравітація вплине на астронавтів, вчені з Австралійського національного університету створили комп'ютерну модель. З її допомогою вони вирішили з'ясувати, чи зможуть астронавти в нормальному стані ступити на поверхню Марса після прибуття космічного корабля Фото: NASA

"Під час тривалої подорожі в космосі серце почне працювати по-іншому, і перекачувати кров теж буде по-іншому. Може сильно змінитися структура кровоносних судин і сила роботи самого серця. Можна сказати, що серце стане лінивішим, тому що в умовах мікрогравітації йому не потрібно прикладати багато зусиль для перекачування крові", — каже Ван Лун.

Також вчені вважають, що під час тривалого перебування в космосі, в астронавтів рідини в тілі переміщатимуться не вниз, а вгору. Тому тіло думатиме, що рідини в організмі занадто багато, а значить астронавти частіше ходитимуть у туалет і не відчуватимуть почуття спраги. Це може призвести до зневоднення організму.

"Коли астронавти повертаються на Землю, вони не можуть нормально стояти на ногах, вони відчувають дискомфорт ще тривалий час після прильоту. Тому деякі дослідження говорили про те, що після висадки на Марс астронавти не зможуть нормально там пересуватися", — каже Ван Лун.

Також вчені наголошують на ще одній проблемі для астронавтів на Марсі. Річ у тому, що обмін повідомленнями із Землею відбуватиметься із затримкою у 20 хвилин. Тому астронавти мають бути готові до всіх непередбачених ситуацій після прибуття, бо одразу допомогу та рекомендації вони отримати не зможуть.

[ + – ] Також вчені наголошують на ще одній проблемі для астронавтів на Марсі. Справа в тому, що обмін повідомленнями із Землею відбуватиметься із затримкою у 20 хвилин. Тому астронавти мають бути готові до всіх непередбачених ситуацій після прибуття, бо одразу допомогу та рекомендації вони отримати не зможуть Фото: NASA

"Під час створення нашого моделювання ми використовували всі наявні дані про стан здоров'я астронавтів за багато років. Ми під'єднали до створення моделі ШІ, який спрогнозував всі можливі зміни в організмі астронавтів за час польоту до Марса. Наші результати обнадіюють, оскільки модель показує, що попри всі складнощі, астронавти зможуть нормально ступити на поверхню Марсі після кількох місяців подорожі", — каже Ван Лун.

Але вчені уточнюють, що всі дані в цій моделі були взяті у здорових фізичних астронавтів, які пройшли необхідні тренування. Якщо йдеться про потенційних звичайних цивільних колоністів, які можуть мати проблеми зі здоров'ям спочатку, то модель вимагає доопрацювання і тоді можна буде сказати, як звичайні люди почуватимуться на Марсі.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, як вирощувати на Марсі ріпу, редис і салат. На це дослідження їх надихнув фантастичний голлівудський фільм.

Також Фокус писав про те, що вчені пропонують новий спосіб виробництва кисню на Червоній планеті, яким зможуть дихати майбутні колоністи.