Надихнулися фільмом "Марсіянин". Учені з'ясували, як вирощувати на Марсі ріпу, редис і салат

Дослідникам вдалося виростити в "марсіанському" ґрунті три види рослин у лабораторних умовах.

Учені з Університету штату Айова, США, спочатку виростили у ґрунті, який нагадував марсіанський реголіт траву, яку використовую для корму тварин, а потім з її допомогою виростили ріпу, редис і салат, повідомляє Space.

Доставка продуктів харчування на Марс є дуже дорогим процесом. Тому вчені продовжать шукати способи вирощувати рослини на Червоній планеті, які забезпечили б їжею майбутніх колоністів.

Але бідний поживними речовинами марсіанський ґрунт і надто солона вода на Марсі не дозволяють вирощувати рослини у звичному нам розумінні. Тому вчені з Університету штату Айова запропонували свій спосіб вирішення цієї проблеми.

[ + – ] Бідний поживними речовинами марсіанський ґрунт і надто солона вода на Марсі не дозволяють вирощувати рослини у звичному нам розумінні. Тому вчені з Університету штату Айова запропонували свій спосіб вирішення цієї проблеми Фото: NASA

Виходячи з того, що ґрунт на Марсі є продуктом минулого вулканізму, вчені взяли земні вулканічні породи та провели свій експеримент із вирощування рослин. З'ясувалося, що люцерна, трава, яку використовують для годування великої рогатої худоби, може рости в такому безплідному ґрунті. Але вчені пішли далі та подрібнили люцерну на порошок, щоб зробити з неї добрива. Унаслідок експерименту вченим вдалося виростити ріпу, редис і салат у цьому "марсіанському" ґрунті в лабораторії.

[ + – ] Унаслідок експерименту вченим вдалося виростити ріпу, редис і салат у цьому "марсіанському" ґрунті в лабораторії Фото: space.com

Також учені з'ясували, що за допомогою морських бактерій Synechococcus sp. PCC 7002, які використовуються для опріснення води на Землі, можна забрати сіль із солоної марсіанської води. Так, використовуючи добрива з люцерни й очищену воду можна налагодити вирощування рослин на Марсі, вважають учені.

"Наше дослідження може допомогти налагодити сільське господарство на Марсі в майбутньому. Чесно кажучи, мене на цей експеримент надихнув фільм "Марсіянин", де герой Метта Деймона вирощував на Червоній планеті картоплю", — каже Пуджа Касівісванатан з Університету штату Айова.

[ + – ] Мене на цей експеримент надихнув фільм "Марсіянин", де герой Метта Деймона вирощував на Червоній планеті картоплю, — каже Пуджа Касівісванатан Фото: Скриншот

Варто зауважити, що вирощені вченими рослини були не зовсім схожими на земні аналоги та не були такими поживними. За словами Елізабет Своннер з Університету штату Айова, ці рослини зможуть забезпечити людей необхідними вітамінами та мінералами, але вони не забезпечують потрібної кількості калорій. Тому варто продовжувати дослідження далі проводити випробування з іншими рослинами.

Незважаючи на те, що вчені створили імітацію марсіанського ґрунту та води, вони лише спробували вирощувати рослини в умовах атмосфери Марса, багатої на вуглекислий газ. Але з'ясувалося, що в повністю герметичному середовищі рослини практично не ростуть. І це також є причиною продовження досліджень.

Як уже писав Фокус, учені знайшли спосіб створити кисень на Марсі. Цей кисень можна буде використовувати не тільки для дихання, але й для виробництва ракетного палива й іншої корисної сировини.