Дихати на Марсі. Вчені знайшли спосіб створити кисень на Червоній планеті

Кисень на Марсі потрібний не тільки для дихання, але і для виробництва палива та іншої важливої сировини для майбутніх колоністів.

Португальські вчені в межах нового дослідження запропонували свій спосіб видобутку кисню на Марсі з місцевого вуглекислого газу. Для цього вони пропонують використовувати холодну плазму. Експерименти доводять, що ця технологія ефективно працюватиме в умовах Червоної планети, повідомляє Gizmodo.

Поки точно не відомо, коли відбудеться перший пілотований політ на Марс і перші астронавти ступлять на поверхню Червоної планети. Власник компанії SpaceX Ілон Маск заявляв, що зможе відправити людину на Червону планету вже наприкінці цього десятиліття. Але в NASA роблять прагматичніші прогнози і говорять про перший політ не раніше за середину 2030-х, а може, навіть на початку 2040-х років.

Марс, м'яко кажучи, є не дуже гостиною планетою для людини. На планеті є постійні перепади екстремальних температур, розріджена атмосфера не захищає від космічного та сонячного випромінювання, та до того ж тут немає кисню, придатного для дихання.

[ + – ] Марс, м'яко кажучи, є не дуже гостиною планетою для людини. На планеті є постійні перепади екстремальних температур, розріджена атмосфера не захищає від космічного та сонячного випромінювання, та до того ж тут немає кисню, придатного для дихання Фото: NASA

Але, щоб розв'язати цю проблему, вчені з Лісабонського університету, Португалія, вирішили провести лабораторний експеримент, щоб перевірити свій спосіб отримання кисню на Марсі за допомогою холодної плазми.

Для того, щоб вижити на Червоній планеті, майбутнім колоністам доведеться використовувати місцеві ресурси. Серед таких ресурсів — вуглекислий газ, який становить 95% місцевої атмосфери. Португальські вчені запропонували спосіб видобутку кисню з вуглекислого газу холодною плазмою. Кисень, придатний для дихання, можна видобути шляхом розщеплення вуглекислого газу на вуглець та кисень.

[ + – ] Вчені з Лісабонського університету, Португалія, вирішили провести лабораторний експеримент, щоб перевірити свій спосіб одержання кисню на Марсі за допомогою холодної плазми Фото: Gizmodo

"Умови на Марсі, можна сказати, ідеальні для того, щоб за допомогою плазми можна було видобувати корисні для людини хімічні речовини. Склад атмосфери, тиск, температура на Марсі, все це грає на руку процесам із використанням холодної плазми. У лабораторії ми створили марсіанські умови і виявилося, що майбутні колоністи матимуть можливість за допомогою плазми видобувати кисень на місці", — каже Васко Гуерра з Лісабонського університету.

Кисень на Марсі вже виготовляли з вуглекислого газу. Звичайно ж, це зробили не люди, а марсохід Perseverance за допомогою свого приладу MOXIE. Космічному апарату вдалося видобути приблизно 5 г кисню з атмосфери Марса.

[ + – ] Кисень на Марсі вже виготовляли з вуглекислого газу. Звичайно ж, це зробили не люди, а марсохід Perseverance за допомогою свого приладу MOXIE. Космічному апарату вдалося видобути приблизно 5 грамів кисню з атмосфери Марса Фото: NASA

"NASA тоді лише перевірило можливість створення кисню з вуглекислого газу. Це можливо, але зараз потрібно думати над тим, як масштабувати цей процес, щоб видобувати велику кількість кисню, необхідного для дихання", — каже Гуерра.

За словами вченого, здобутий на самому Марсі кисень можна використовувати не лише для підтримки життєдіяльності людей, а й для виробництва ракетного палива.

"За допомогою нашої технології можна створювати потрібні хімічні елементи на Марсі для того, щоб використовувати їх для виробництва сировини, добрив, палива, будівельних матеріалів. Тобто майбутні колоністи на місці використовуватимуть необхідні їм ресурси для життя. Люди отримають величезну вигоду від того, що зможуть розділяти марсіанську атмосферу на складові елементи", — каже Гуерра.

За словами вченого, нова технологія ще потребує доопрацювання та подальших досліджень, але в майбутньому люди, які прибули на Червону планету, зможуть нею скористатися.

Фокус вже писав про те, що дві приватні компанії зі США заявили про те, що вони відправлять на Марс два космічні апарати вже у 2024 році. Це перша повністю приватна космічна місія на Червону планету.

Також Фокус писав про те, що нові дані, отримані з посадкового апарату InSight, який незабаром закінчить свою роботу на Марсі, піднесли вченим кілька неприємних сюрпризів. Нові дані вказують на те, що пошуки води на Червоній планеті не виправдовують очікувань дослідників.

Нагадуємо, що вчені знайшли під час досліджень земних живих істот, які зможуть комфортно почуватися на Марсі.