Учені з'ясували, які земні живі істоти матимуть змогу вижити на Марсі

Нове дослідження припускає, що на Червоній планеті може вижити один із видів бактерій.

Міжнародна група вчених з'ясувала, що бактерії, які виробляють целюлозу, можуть вижити на Марсі, повідомляє SciTechDaily.

Учені займалися вивченням культур чайного гриба, щоб з'ясувати, чи можуть його складники вижити в марсіанських умовах. Чайний гриб є популярним напоєм, який створюється з використанням дріжджових грибів і різних бактерій. Насправді він складається із симбіотичних організмів.

Дослідження показало, що один із видів бактерій, який входить до складу чайного гриба та виробляє органічну сполуку целюлозу, зберіг свою життєздатність у спеціально створених марсіанських умовах, у той час як інші мікробні культури чайного гриба загинули.

Кілька років тому чайний гриб був використаний для досліджень на МКС. Учені хотіли зрозуміти, як організми, що становлять чайний гриб і їхня геномна структура реагуватимуть на позаземні умови. Після проведених експериментів у космосі ці культури повернули на Землю і вчені продовжили проводити експерименти у спеціально створених у лабораторії умовах Марса.

[ + – ] Кілька років тому чайний гриб був використаний для досліджень на МКС. Учені хотіли зрозуміти, як організми, що становлять чайний гриб та їх геномна структура, будуть реагувати на позаземні умови Фото: Apophis

"Наше дослідження показало, що мікроби, які становлять чайний гриб, серйозно постраждали в незвичних для себе умовах, але один вид бактерій, під назвою Komagataeibacter, який виробляє целюлозу, зміг вижити", — говорить Бертрам Бреніг із Геттінгенського університету, Німеччина.

Учені вважають, що вижити цим бактеріям у позаземних умовах допомагає саме целюлоза, яку вони виробляють.

[ + – ] Учені вважають, що вижити цим бактеріям у позаземних умовах допомагає саме целюлоза, яку вони виробляють Фото: SciTechDaily

"Ми вважаємо, що бактеріальна целюлоза може бути біомаркером для виявлення позаземного життя. А плівки на основі целюлози можуть стати надійним захисним матеріалом, який можна буде використовувати у поселеннях на інших планетах", — каже Бренінг.

Також учені вважають, що, ґрунтуючись на отриманих даних, можна розробити ліки для використання в умовах космосу та позаземного середовища.

"Наше дослідження показало, що ці бактерії мають велику кількість генів стійкості до антибіотиків, а отже, цей фактор потрібно враховувати під час створення майбутніх ліків для мандрівників у космосі", — говорить Бренінг.

Щодо досліджень власне Марса, то Фокус уже писав, що в марсоході Perseverance застряг сторонній об'єкт, якого не повинно бути на Червоній планеті.

Також Фокус писав про те, що орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter виявив на Марсі безліч дуже незвичайних кратерів, які з'явилися не внаслідок ударних подій.