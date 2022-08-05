Космічний апарат виявив дуже незвичайні кратери на Марсі (фото)

Цими дивними структурами усіяний весь величезний вулканічний регіон Червоної планети. Але тепер їх виявили в іншому місці.

Величезний вулканічний регіон на Марсі, який називається провінція Фарсіда, заповнений незвичайними кратерами, створеними не внаслідок падіння метеоритів. Нові знімки космічного апарату Mars Reconnaissance Orbiter показують, що ці кратери розташовані в інших місцях Марса, повідомляє Universe Today.

[ + – ] Провінція Фарсіда на Марсі Фото: NASA

Незвичайні западини на поверхні, які називають ямними кратерами, можна виявити не тільки на Марсі, але й на Місяці, Венері та навіть Землі. Ці кратери з'явилися не внаслідок падіння космічного каміння на поверхню. Вони утворюються внаслідок обвалення породи над порожнечею, що утворилася через проходження потоків лави. Вчені можуть відрізнити такі западини на Марсі від звичайних ударних кратерів, адже вони не мають піднятих країв і не мають слідів викиду породи після удару.

На території величезного вулканічного регіону на Марсі під назвою провінція Фарсіда космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter виявив понад сто ямних кратерів, які відрізняються від решти таких же неударних западин.

[ + – ] Незвичайні западини на поверхні, які називають ямними кратерами, можна виявити не тільки на Марсі, але й на Місяці, Венері та навіть Землі. Ці кратери з'явилися не внаслідок падіння космічного каміння на поверхню. Фото: NASA

Ці незвичайні поглиблення мають назву атипові ямні кратери, і вони мають гостріші краї, а також циліндричну або дзвонову форму. Діаметр таких кратерів зазвичай утричі більший, ніж у звичайних ямних кратерів і становить від 50 до 350 метрів.

[ + – ] Ці незвичайні поглиблення мають назву атипові ямні кратери, і вони мають гостріші краї, а також циліндричну або дзвонову форму Фото: NASA

Провінція Фарсіда розташована поруч із екватором у західній півкулі Марса. Тут розташовані найбільші вулкани в Сонячній системі, й учені вважають, що саме тому тут так багато ямних кратерів, які з'явилися через вулканічну діяльність.

[ + – ] Провінція Фарсіда розташована поруч із екватором у західній півкулі Марса. Тут розташовані найбільші вулкани в Сонячній системі, й учені вважають, що саме тому тут так багато ямних кратерів, які з'явилися через вулканічну діяльність. Фото: NASA

Але тепер орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter виявив велику кількість атипових кратерів ям у регіоні Елізій. Це також вулканічна область на Марсі, але вона старша за провінцію Фарсіда та розташована в східній півкулі Марса. Тут розташована одна з найвищих гір у Сонячній системі — вулкан Елізій заввишки 16 км. Саме поруч із цим вулканом космічний апарат і виявив безліч дивних кратерів.

[ + – ] Але тепер орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter виявив велику кількість атипових кратерів ям у регіоні Елізій Фото: NASA

Учені вважають, нові дані допоможуть краще вивчити геологічну історію Марса. Незважаючи на те, що біля вулкана Елізій багато ударних кратерів, атипові ямні кратери виділяються серед них завдяки іншому зовнішньому вигляду, а ще вони іноді розташовані у вигляді лінійних візерунків.

[ + – ] Незважаючи на те, що біля вулкана Елізій багато ударних кратерів, усе ж атипові ямні кратери виділяються серед них завдяки іншому зовнішньому вигляду, а ще вони іноді розташовані у вигляді лінійних візерунків Фото: NASA

Подібні марсіанським западини вчені виявили й на Місяці, як уже писав Фокус. Учені навіть запропонували використовувати такі кратери як місця для обладнання перших колоній на супутнику Землі.

Фокус уже писав про те, що 5 серпня 2022 виповнилося рівно 10 років із того моменту, як марсохід Curiosity прибув на Марс. За цей час космічному апарату NASA вдалося зробити чимало важливих відкриттів, але є 5 найголовніших, на думку вчених.