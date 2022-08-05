Космический аппарат обнаружил очень необычные кратеры на Марсе (фото)

Этими странными структурами усеян весь огромный вулканический регион Красной планеты. Но теперь их обнаружили и в другом месте.

Огромный вулканический регион на Марсе, который называется провинция Фарсида, заполнен необычными кратерами, которые были созданы не в результате падения метеоритов. Новые снимки космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter показывают, что эти кратеры находятся и в других местах Марса, сообщает Universe Today.

[ + – ] Провинция Фарсида на Марсе Фото: NASA

Необычные впадины на поверхности, которые называют ямными кратерами можно обнаружить не только на Марсе, но и на Луне, Венере и даже Земле. Эти кратеры появились не в результате падения космических камней на поверхность. Они образуются в результате обрушения породы над пустотой, которая образовалась в результате прохождения потоков лавы. Ученые могут отличить такие впадины на Марсе от обычных ударных кратеров, ведь они не имеют приподнятых краев и нет следов выброса породы после удара.

На территории огромного вулканического региона на Марсе под названием провинция Фарсида, космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил более ста ямных кратеров, которые отличаются от остальных таких же неударных впадин.

[ + – ] Необычные впадины на поверхности, которые называют ямными кратерами можно обнаружить не только на Марсе, но и на Луне, Венере и даже Земле. Эти кратеры появились не в результате падения космических камней на поверхность Фото: NASA

Эти необычные углубления имеют название атипичные ямные кратеры, и они имеют более острые края, а также цилиндрическую или колоколообразную форму. Диаметр таких кратеров обычно в три раза больше, чем у обычных ямных кратеров и составляет от 50 до 350 метров.

[ + – ] Эти необычные углубления имеют название атипичные ямные кратеры, и они имеют более острые края, а также цилиндрическую или колоколообразную форму Фото: NASA

Провинция Фарсида расположена рядом с экватором в западном полушарии Марса. Здесь находятся самые большие вулканы в Солнечной системе и ученые считают, что именно поэтому здесь так много ямных кратеров, которые появились из-за вулканической деятельности.

[ + – ] Провинция Фарсида расположена рядом с экватором в западном полушарии Марса. Здесь находятся самые большие вулканы в Солнечной системе и ученые считают, что именно поэтому здесь так много ямных кратеров, которые появились из-за вулканической деятельности Фото: NASA

Но теперь орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил большое количество атипичных ямных кратеров в регионе Элизий. Это также вулканическая область на Марсе, но она старше, чем провинция Фарсида и находится в восточном полушарии Марса. Здесь находится одна из самых высоких гор в Солнечной системе – вулкан Элизий высотой 16 км. Именно рядом с этим вулканом космический аппарат и обнаружил множество странных кратеров.

[ + – ] Но теперь орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил большое количество атипичных ямных кратеров в регионе Элизий Фото: NASA

Ученые считают, что новые данные помогут лучше изучить геологическую историю Марса. Несмотря на то, что возле вулкана Элизий много ударных кратеров, все же атипичные ямные кратеры выделяются среди них благодаря другому внешнему виду, а еще они иногда расположены в виде линейных узоров.

[ + – ] есмотря на то, что возле вулкана Элизий много ударных кратеров, все же атипичные ямные кратеры выделяются среди них благодаря другому внешнему виду, а еще они иногда расположены в виде линейных узоров Фото: NASA

Подобные марсианским впадины ученые обнаружили и на Луне, как уже писал Фокус. Ученые даже предложили использовать такие кратеры в качестве мест для оборудования первых колоний на спутнике Земли.

Фокус уже писал о том, что 5 августа 2022 года исполнилось ровно 10 лет с того момента, как марсоход Curiosity прибыл на Марс. За это время космическому аппарату NASA удалось сделать немало важных открытий, но есть 5 самых главных, по мнению ученых.