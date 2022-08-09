У марсоході Perseverance застряг сторонній об'єкт: його не повинно бути на Марсі (фото)

За словами вчених із NASA, проблеми виникли в системі збирання зразків марсіанського ґрунту.

Днями марсохід NASA Perseverance успішно виконав завдання зі збирання 12-го зразка кам'яного керна та запечатав його в тубус для збереження. Після цього команда NASA помітила дивні об'єкти, що застрягли в системі збирання зразків марсоходу, пише Cnet.

Наприкінці збору кожного зразка марсіанського ґрунту, марсохід робить знімки деяких частин своєї системи крупним планом.

"Саме на цих зображеннях ми побачили два невеликі об'єкти. Перший застряг поряд із долотом колонкового буріння, а другий — на свердлильному патроні", — заявив глава проєкту Лабораторії реактивного руху NASA Арт Томпсон.

Невідомий об'єкт, схожий на тонку нитку, помітили на знімку марсохода, зробленому 4 серпня.

Команда вчених із проєкту Perseverance зараз працює над з'ясуванням того, звідки взялася це "нитка" і чи може вона бути частиною системи посадки марсоходу.

[ + – ] На знімку видно, як об'єкт, схожий на нитку, застряг у системі збирання зразків марсоходу Фото: марсоход образец

Perseverance знайшов на Марсі вже досить багато загадкових об'єктів, зокрема пучок ниток, які були схожі на локшину. Швидше за все, цей об'єкт є частиною посадкової системи марсохода, яка розбилася і розлетілася на дрібні частини.

До речі, це вже не перші проблеми марсоходу зі сміттям у його системі збирання зразків. Ще в 2021 році виникли проблеми з невеликими камінчиками, що застрягли поряд із долотом Perseverance. Тоді команді NASA вдалося очистити систему і продовжити збирання зразків марсіанського грунту. У NASA планують повернути на Землю усі зібрані зразки у межах наступної марсіанської місії.

Зараз найновіший марсохід NASA на Марсі досліджує регіон стародавньої дельти річки, яка знаходиться в картері Єзеро. Зразки цієї місцевості допоможуть вченим зрозуміти, чи існувало життя на Марсі в минулому.

Поки що марсохід зайнятий дослідженням сторонніх предметів, що потрапили в його систему. Вчені з NASA стурбовані тим, що деякі зразки марсіанської ґрунту можуть бути забруднені. Наразі марсохід робить більше знімків свого обладнання під різними кутами, щоб учені на Землі змогли вивчити як самі об'єкти, так і місце, звідки було зібрано останній зразок.

Додаткові зображення і діагностика будуть проводитись цього тижня, щоб експерти змогли зрозуміти природу об'єктів.

Нагадаємо, що найнезвичайнішою знахідкою на Марсі останнім часом став "вхід у підземелля", як його охрестили користувачі соцмереж. Багато хто вважає, що незвичайний марсіанський ландшафт є проходом, побудованим інопланетянами. Щоправда, реальність виявилася значно простішою.