В марсоходе Perseverance застрял инородный объект: его не должно быть на Марсе (фото)

По словам ученых из NASA, проблемы возникли в системе сбора образцов марсианской почвы.

На днях марсоход NASA Perseverance успешно выполнил задачу по сбору 12-го образца каменного керна и запечатал его в тубус для сохранности. После этого команда NASA заметила странные объекты, застрявшие в системе сбора образцов марсохода, пишет Cnet.

В завершении сбора каждого образца марсианского грунта, марсоход делает снимки некоторых частей своей системы крупным планом.

"Именно на этих изображениях мы увидели две небольших объекта. Первый застрял рядом с долотом колонкового бурения, а второй – на сверлильном патроне", – заявил глава проекта Лаборатории реактивного движения NASA Арт Томпсон.

Неизвестный объект, похожий на тонкую нить заметили на снимке марсохода, сделанном 4 августа.

Команда ученых из проекта Perseverance сейчас работает над выяснением того, откуда взялась это "нить" и может ли она быть частью системы посадки марсохода.

[ + – ] На снимке видно, как объект, похожий на нитку, застрял в системе сбора образцов марсохода Фото: NASA/JPL-Caltech/Red circle by Amanda Kooser

Perseverance нашел на Марсе уже достаточно много загадочных объектов, в том числе пучок ниток, которые походили на лапшу. Скорее всего, этот объект представляет собой часть посадочной системы марсохода, которая разбилась и разлетелась на мелкие части.

К слову, это уже не первые проблемы марсохода с мусором в его системе сбора образцов. Еще в 2021 году возникли проблемы с небольшими камешками застрявшими рядом с долотом Perseverance. Тогда команде NASA получилось очистить систему и продолжить сбор образцов марсианской почвы. В NASA планируют вернуть на Землю все собранные образцы в рамках следующей марсианской миссии.

Сейчас самый новый марсоход NASA на Марсе исследует регион древней дельты реки, которая располагается в картере Езеро. Образцы из этой местности помогут ученым понять, существовала ли жизнь на Марсе в прошлом.

Пока же марсоход занят исследованием инородных предметов, попавших в его систему. Ученые из NASA озабочены тем, что некоторые образцы марсианской почвы могут быть загрязнены. На данный момент марсоход делает больше снимков своего оборудования под разыми углами, чтобы ученые на Земле смогли изучить как сами объекты, так и место, откуда был собран последний образец.

Дополнительные изображения и диагностика будут проводиться на этой неделе, чтобы эксперты смогли понять природу объектов.

Напомним, что самой необычной находкой на Марсе в последнее время стал "вход в подземелье", как его окрестили пользователи соцсетей. Многие сочли, что необычный марсианский ландшафт является проходом, построенным инопланетянами. Правда, реальность оказалась куда проще.