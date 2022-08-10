Ученые выяснили, какие земные живые существа смогут выжить на Марсе

Новое исследование предполагает, что на Красной планете может выжить один из видов бактерий.

Международная группа ученых выяснила, что бактерии, которые производят целлюлозу, могут выжить на Марсе, сообщает SciTechDaily.

Ученые занимались изучением культур чайного гриба, чтобы выяснить могут ли его составляющие выжить в марсианских условиях. Чайный гриб является популярным напитком, который создается с использованием дрожжевых грибов и разных бактерий. По сути он состоит из симбиотических организмов.

Исследование показало, что один из видов бактерий, который входит в состав чайного гриба и производит органическое соединение целлюлозу сохранил свою жизнеспособность в специально созданных марсианских условиях, в то время как другие микробные культуры чайного гриба погибли.

Несколько лет назад чайный гриб был использован для исследований на МКС. Ученые хотели понять, как организмы, составляющие чайный гриб и их геномная структура будут реагировать на внеземные условия. После проведенных экспериментов в космосе, эти культуры вернули на Землю и ученые продолжили проводить эксперименты в специально созданных в лаборатории условиях Марса.

[ + – ] Несколько лет назад чайный гриб был использован для исследований на МКС. Ученые хотели понять, как организмы, составляющие чайный гриб и их геномная структура будут реагировать на внеземные условия Фото: ESA

"Наше исследование показало, что микробы, составляющие чайный гриб серьезно пострадали в непривычных для себя условиях, но один вид бактерий, под названием Komagataeibacter, который производит целлюлозу, смог выжить", — говорит Бертрам Брениг из Геттингенского университета, Германия.

Ученые считают, что выжить этим бактериям во внеземных условиях помогает именно целлюлоза, которую они создают.

[ + – ] Ученые считают, что выжить этим бактериям во внеземных условиях помогает именно целлюлоза, которую они создают Фото: SciTechDaily

"Мы полагаем, что бактериальная целлюлоза может быть биомаркером для обнаружения внеземной жизни. А пленки на основе целлюлозы могут стать надежным защитным материалом, который можно будет использовать в поселениях на других планетах", — говорит Бренинг.

Также ученые считают, что, основываясь на полученных данных можно разработать лекарства для использования в условиях космоса и внеземной среды.

"Наше исследование показало, что эти бактерии имеют большое количество генов устойчивости к антибиотикам, а значит этот фактор нужно учитывать при создании будущих лекарств для путешественников в космосе", — говорит Бренинг.

Что касается исследований собственно Марса, то Фокус уже писал, что в марсоходе Perseverance застрял инородный объект, которого не должно быть на Красной планете.

Также Фокус писал о том, что орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил на Марсе множество очень необычных кратеров, которые появились не в результате ударных событий.