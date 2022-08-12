Пошуки води у надрах Марса: вчені помітили неприємний сюрприз

Новий аналіз даних із посадкового апарату InSight не виправдав очікувань вчених.

Дані космічного апарату InSight зовсім не потішили вчених. Новий аналіз показав, що під поверхнею Марса, у місці посадки космічного апарату недалеко від екватора планети, або дуже мало, або зовсім немає водяного льоду, повідомляє Phys.

Багато планетологів давно підозрювали, що надра Марса мають бути заповнені водяним льодом. Але тепер їхні надії розвіялися. Принаймні це стосується екваторіальної території Червоної планети. Учені з'ясували, що верхній шар марсіанської кори, яка йде на глибину 300 метрів, не містить водяного льоду, або її там дуже мало, що не виправдовує очікувань вчених.

Американські геофізики з'ясували, що кора Марса дуже пориста й гірські породи слабо скріплені одна з одною. І ці пори заповнює дуже невелика кількість водяного льоду, а є місця, де його взагалі немає. За словами Вашана Райта з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, вчені все ще сподіваються виявити підповерхневий лід у вигляді крижаних кульок, але чи може він існувати в такій формі поки не зрозуміло.

[ + – ] Дані космічного апарату InSight зовсім не потішили вчених. Новий аналіз показав, що під поверхнею Марса, в місці посадки космічного апарату недалеко від екватора планети, або дуже мало, або зовсім немає водяного льоду Фото: InSight

Нове відкриття учених також суперечить поширеній теорії про те, що трапилося з водою, яка колись була на Марсі у вигляді морів, річок та океанів. Учені вважали, що більшість цієї води увійшла до складу мінералів, з яких складається підповерхневий цемент.

За словами Майкла Манга з Каліфорнійського університету в Берклі, вода, що просочилася під поверхню, після контакту з гірськими породами створює нові сполучні мінерали, такі як глина. Але такого підповерхневого цементу вчені виявили дуже мало.

[ + – ] Нове відкриття учених також суперечить поширеній теорії про те, що трапилося з водою, яка колись була на Марсі у вигляді морів, річок та океанів. Учені вважали, що більшість цієї води увійшла до складу мінералів, з яких складається підповерхневий цемент Фото: NASA

Відсутність таких зцементованих відкладень показує, що води на глибині до 300 м під поверхнею Марса майже немає. Тим не менш, учені вважають, що замерзла підповерхнева крига все ще існує на полюсах Марса.

Космічний апарат InSight розпочав свою роботу на Марсі ще в 2018 році. Однією з його головних завдань було вивчення сейсмічної активності планети і фіксація про марсотрусів. Але, як уже писав Фокус, цей посадковий апарат "доживає" на Марсі свої останні дні й скоро вийде з ладу.

Учені сподіваються виявити ознаки стародавнього життя на Марсі, які мають існувати саме під поверхнею. Пошуком цих біосигнатур зараз займається марсохід Perseverance, який, як уже писав Фокус, зіткнувся з незвичайною проблемою.

До речі, NASA планує в 2030-х роках відправити на Марс новий космічний апарат Mars Life Explorer, який зможе пробурити поверхню планети на 2 метри в глибину, щоб знайти там життя. Якщо, звичайно, дані, які отримають вчені після доставки зразків гірських порід, зібраних Perseverance, не покажуть цього раніше. Про цю місію про зібрані зразки Фокус уже писав.

Також Фокус писав, що вчені з'ясували, які земні живі істоти зможуть вижити на Червоній планеті.