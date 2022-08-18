Вдохновились фильмом "Марсианин". Ученые выяснили, как выращивать на Марсе репу, редис и салат

Исследователям удалось вырастить в "марсианском" грунте три вида растений в лабораторных условиях.

Ученые из Университета штата Айова, США, сначала вырастили в грунте, который напоминал марсианский реголит траву, которую использую для корма животных, а затем с ее помощью вырастили репу, редис и салат, сообщает Space.

Доставка продуктов питания на Марс является очень дорогостоящим процессом. Поэтому ученые продолжат искать способы выращивать растения на Красной планете, которые бы обеспечили пищей будущих колонистов.

Но бедная питательными веществами марсианская почва и слишком соленая вода на Марсе не позволяют выращивать растения в привычном нам понимании. Поэтому ученые из Университета штата Айова предложили свой способ решения этой проблемы.

[ + – ] Бедная питательными веществами марсианская почва и слишком соленая вода на Марсе не позволяют выращивать растения в привычном нам понимании. Поэтому ученые из Университета штата Айова предложили свой способ решения этой проблемы Фото: NASA

Исходя из того, что почва на Марсе является продуктом прошлого вулканизма, ученые взяли земные вулканические породы и провели свой эксперимент по выращиванию растений. Оказалось, что люцерна, трава, которую используют для кормления крупного рогатого скота может расти в такой бесплодной почве. Но ученые пошли дальше и измельчили люцерну в порошок, чтобы сделать из нее удобрения. В результате эксперимента ученым удалось вырастить репу, редис и салат в этой "марсианской" почве в лаборатории.

[ + – ] В результате эксперимента ученым удалось вырастить репу, редис и салат в этой "марсианской" почве в лаборатории Фото: space.com

Также ученые выяснили, что с помощью морских бактерий Synechococcus sp. PCC 7002, которые используются для опреснения воды на Земле, можно убрать соль из соленой марсианской воды. Таким образом использую удобрения из люцерны и очищенную воду можно наладить выращивание растений на Марсе, считают ученые.

"Наше исследование может помочь наладить сельское хозяйство на Марсе в будущем. Честно говоря, меня на этот эксперимент вдохновил фильм "Марсианин", где герой Мэтта Деймона выращивал на Красной планете картофель", — говорит Пуджа Касивисванатан из Университета штата Айова.

[ + – ] Меня на этот эксперимент вдохновил фильм "Марсианин", где герой Мэтта Деймона выращивал на Красной планете картофель, — говорит Пуджа Касивисванатан Фото: Скриншот

Стоит заметить, что выращенные учеными растения были не совсем похожими на земные аналоги и не были столь питательными. По словам Элизабет Суоннер из Университета штата Айова, эти растения смогут обеспечить людей необходимыми витаминами и минералами, но они не обеспечивают нужного количества калорий. Поэтому нужно продолжать исследования дальше проводить испытания с другими растениями.

Несмотря на то, что ученые создали имитацию марсианской почвы и воды, они только попытались выращивать растения в условиях атмосферы Марса, богатой углекислым газом. Но оказалось, что в полностью герметичной среде растения практически не растут. И это также является причиной продолжения исследований.

Как уже писал Фокус, ученые нашли способ создать кислород на Марсе. Этот кислород можно будет использовать не только для дыхания, но и для производства ракетного топлива и другого полезного сырья.