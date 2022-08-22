Семь месяцев полета. Ученые рассказали, в каком состоянии поселенцы доберутся до Марса

Результаты нового исследования обнадеживают и говорят о том, что не все так страшно.

Австралийские ученые решили выяснить, насколько хорошо себя будут чувствовать первые астронавты, которые ступят на поверхность Марса после нескольких месяцев путешествия. Хотя опасений касательно состояния здоровья будущих покорителей Красной планеты достаточно много, все же компьютерное моделирование показывает, что люди могут справится с возникшими проблемами, сообщает Universe Today.

NASA согласно самым оптимистичным прогнозам планируют отправить на Марс первых астронавтов уже в следующем десятилетии. Один из самых важных моментов, который сейчас интересует ученых, является состояние здоровья астронавтов, которые будут находиться в космосе в течение 6-7 месяцев. За этот период времени, который нужен для того, чтобы достичь Марса, астронавты будут подвергаться влиянию космического, солнечного излучения и микрогравитации.

[ + – ] Один из вариантов того ,как может выглядеть будущая ракета для доставки человека на Марс Фото: NASA

Некоторые ученые предполагают, что именно микрогравитация в космическом корабле может помешать астронавтам нормально адаптироваться к гравитации на Марсе. Этот показатель составляет всего примерно 40% от гравитации на Земле.

Чтобы выяснить насколько сильно микрогравитация повлияет на астронавтов, ученые из Австралийского национального университета создали компьютерную модель. С ее помощью они решили выяснить, смогут ли астронавты в нормальном состоянии ступить на поверхность Марса после прибытия космического корабля.

"Самая большая угроза для будущих астронавтов, которые полетят на Марс, кроется в микрогравитации. Если добавить сюда еще и влияние космического и солнечного излучения, то можно с уверенностью сказать, что их тела подвергнутся изменениям", — говорит Лекс ван Лун из Австралийского национального университета.

Уже известно о том, что микрогравитация влияет на то, что астронавты теряют мышечную и костную массу. Также низкая гравитация негативно влияет на глаза, работу внутренних органов и работу сердца и легких.

[ + – ] Чтобы выяснить насколько сильно микрогравитация повлияет на астронавтов, ученые из Австралийского национального университета создали компьютерную модель. С ее помощью они решили выяснить смогут ли астронавты в нормальном состоянии ступить на поверхность Марса после прибытия космического корабля Фото: NASA

"Во время длительного путешествия в космосе сердце начнет работать по-другому, и перекачивать кровь тоже будет по-другому. Может сильно измениться структура кровеносных сосудов и сила работы самого сердца. Можно сказать, что сердце станет более ленивым, потому что в условиях микрогравитации ему не нужно прикладывать много усилий для перекачивания крови", — говорит ван Лун.

Также ученые считают, что во время длительного пребывания в космосе, у астронавтов жидкости в теле будут перемещаться не вниз, а вверх. Поэтому тело будет думать, что жидкости в организме слишком много, а значит астронавты будут чаще ходить в туалет и не будут испытывать чувства жажды. Это может привести к обезвоживанию организма.

"Когда астронавты возвращаются на Землю, они не могут нормально стоять на ногах, они испытывают дискомфорт еще длительное время после прилета. Поэтому некоторые исследования говорили о том, что после высадки на Марс, астронавты не смогут нормально там передвигаться", — говорит ван Лун.

Также ученые указывают на еще одну проблему для астронавтов на Марсе. Дело в том, что обмен сообщениями с Землей будет происходить с задержкой в 20 минут. Поэтому астронавты должны быть готовы ко всем непредвиденным ситуациям после прибытия, потому как сразу помощь и рекомендации они получить не смогут.

[ + – ] Также ученые указывают на еще одну проблему для астронавтов на Марсе. Дело в том, что обмен сообщениями с Землей будет происходить с задержкой в 20 минут. Поэтому астронавты должны быть готовы ко всем непредвиденным ситуациям после прибытия, потому как сразу помощь и рекомендации они получить не смогут Фото: NASA

"При создании нашего моделирования мы использовали все имеющиеся данные о состоянии здоровья астронавтов за многие годы. Мы подключили к созданию модели ИИ, которые спрогнозировал все возможные изменения в организме астронавтов за время полета к Марсу. Наши результаты обнадеживают, так как модель показывает, что несмотря на все сложности, астронавты смогут нормально ступить на поверхность Марсе после нескольких месяцев путешествия", — говорит ван Лун.

Но ученые уточняют, что все данные в этой модели были взяты у физически здоровых астронавтов, которые прошли необходимые тренировки. Если речь идет о потенциальных обычных гражданских колонистах, которые могут иметь проблемы со здоровьем изначально, то модель требует доработки и тогда можно будет сказать, как обычные люди себя будут чувствовать на Марсе.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, как выращивать на Марсе репу, редис и салат. На это исследование их вдохновил голливудский фантастический фильм.

Также Фокус писал о том, что ученые предлагают новый способ для производства кислорода на Красной планете, которым смогут дышать будущие колонисты.