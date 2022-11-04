Китай отправляет обезьян на космическую станцию, чтобы они занимались там сексом: зачем это нужно

Эксперимент на станции "Тяньгун" может ответить на важный вопрос: могут ли млекопитающие размножаться в космосе?

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Китайские ученые планируют отправить на орбитальную станцию КНР под названием "Тяньгун", обезьян, которых люди хотят заставить спариваться в космосе. Этот эксперимент предназначен для того, чтобы выяснить могут ли млекопитающие, и потенциально даже люди, заниматься сексом в условиях микрогравитации и даже производить потомство, пишет Futurism.

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Ученые планируют отправить обезьян в космос для проведения эксперимента, который будет проходить на самом большом сегменте китайской космической станции — "Вэньтянь". В настоящее время на этом модуле созданы все условия для исследования поведения живых существ в космосе.

[ + – ] Ученые планируют отправить обезьян в космос для проведения эксперимента, который будет проходить на самом большом сегменте китайской космической станции "Тяньгун" — "Вэньтянь" Фото: South China Morning Post

"Эксперимент с участием обезьян будут проводить астронавты, которые находятся на станции. Это исследование поможет улучшить наши знания о том, как организм млекопитающих адаптируется к космическим условиям, а также позволит выяснить, насколько реально размножение в космосе и какие проблемы могут возникнуть", — говорит Чжан Лу из Китайской академии наук в Пекине.

По словам ученых, из-за того, что люди планируют колонизировать Луну и Марс, вопрос о том могут ли они заниматься сексом в космосе и рожать детей, остается самым важным на повестке дня. До сих пор нет ни одного подтвержденного факта, что астронавты на МКС занимались когда-либо сексом. Но если люди будут жить в космосе, на орбитальных станциях или в колониях на других планетах, им просто необходимо будет это делать и рожать детей.

[ + – ] По словам ученых, из-за того, что люди планируют колонизировать Луну и Марс, вопрос о том могут ли они заниматься сексом в космосе и рожать детей, остается самым важным на повестке дня Фото: SciTechDaily

Пока что, только более простые организмы, такие как круглые черви, смогли размножаться в космосе. Но более сложным формам жизни это пока не удалось. Например, в 1979 году астронавты СССР провели в космосе эксперимент, в ходе которого им удалось заставить мышей спариваться. И некоторые из них даже забеременели. Но после возвращения на Землю ни одна из мышей не родила. В 2014 году российские астронавты провели эксперимент с гекконами, чтобы выяснить, могут ли те производить потомство. Но эта затея не удалась, ведь все существа погибли.

Более крупные животные, особенно обезьяны, имеют больше общего с людьми. Поэтому этот эксперимент так важен для науки. Но, по словам Кекои Ки из Университета Цинхуа, астронавтам на орбите придется столкнуться с многими трудностями. Обезьян нужно будет кормить, ухаживать за ними, убирать отходы. Но пребывание в космосе может вызвать у животных огромный стресс.

Но если даже астронавтам удастся обеспечить счастье и комфорт приматам на космической станции, заняться сексом в космосе не так-то просто.

[ + – ] Но если даже астронавтам удастся обеспечить счастье и комфорт приматам на космической станции, заняться сексом в космосе не так-то просто Фото: South China Morning Post

"Во-первых, трудно оставаться в тесном контакте друг с другом в условиях невесомости. Во-вторых, более низкое кровяное давление в космосе скорее всего, приведет проблемам эрекцией у самцов. Поэтому сложно сказать, пройдет ли эксперимент со спариванием обезьян так, как это планируют китайские ученые", — говорит Адам Уоткинс из Ноттингемского университета, Великобритания.

Такие же проблемы ждут и людей в космосе, считает Уоткинс. Нужно еще позаботиться о том, чтобы двое астронавтов могли найти уединенное место на компактной космической станции, если говорить о потенциальном размножении людей в космосе.

В то же время стоит отметить, что эксперименты на МКС показали, что изменение гравитации и космическое излучение мало влияют на качество спермы у мужчин. Это значит, что шанс размножаться в космосе для людей еще остается. Что касается эксперимента с обезьянами, то главным препятствием здесь является то, смогут ли астронавты принудить приматов к соитию.

Как уже писал Фокус, теперь космическая станция "Тяньгун" полностью собрана на орбите и состоит из трех модулей. Последний из них на этой неделе доставила в космос ракета "Чанчжэн-5В". Но теперь она возвращается на Землю и ее обломки могут упасть в любой части планеты.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, могут ли женщины забеременеть в космосе и какие это может вызвать проблемы.