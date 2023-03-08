Десять метрів у діаметрі. У Китаї створили величезний паливний бак для нової надважкої ракети (фото)

Нова ракета-носій "Чанчжен-9" зможе доставити до космосу від 140 до 150 тонн корисного навантаження.

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Вчені з китайського дослідницького інституту ракетної техніки продемонстрували свою нову розробку. Вони створили величезний паливний бак для майбутньої надважкої ракети-носія "Чанчжен-9", перший політ якої має відбутися приблизно 2030 року, пише Space.

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Створення нового паливного бака для майбутньої китайської ракети, розробка якої йде повним ходом, є справжнім проривом, вважають китайські вчені. Це пов'язано з тим, що новий паливний бак, який має величезний розмір (10 метрів у діаметрі), дуже легкий, але надзвичайно міцний.

[ + – ] Створення нового паливного бака для майбутньої китайської ракети, розробка якої йде повним ходом, є справжнім проривом, вважають китайські вчені. Це пов'язано з тим, що новий паливний бак, який має величезний розмір (10 метрів у діаметрі), при цьому дуже легкий, але надзвичайно міцний Фото: space.com

За словами китайських учених, можливо, діаметр цього бака буде збільшений під час наступних розробок. Нова ракета, що створюється в Китаї, повинна перевершити за своїми характеристиками поки що найпотужнішу в світі дієву ракету-носій Space Launch System, за допомогою якої NASA вже відправило безпілотний космічний корабель до Місяця, а також через два роки вона доставить астронавтів на супутник Землі.

Поки що найширшою та найпотужнішою китайською ракетою-носієм є "Чанчжен-5", діаметр якої становить 5 метрів. Вона може вивести до космосу 22 тонни корисного навантаження. Але нова ракета "Чанчжен-9", перший політ якої запланований на 2030 рік, зможе вивести на низьку навколоземну орбіту від 140 до 150 тонн корисних вантажів.

У Китаї планують, що дана ракета буде використовуватися для доставки необхідного обладнання для створення Міжнародної наукової станції місячної на супутнику Землі. Цю базу китайці хочуть побудувати у відповідь на заплановане будівництво бази NASA на Місяці в межах програми Artemis.

Як уже писав Фокус, спочатку станцію на Місяці КНР хотіли побудувати разом із Росією, але останнім часом про участь цієї країни в космічному проєкті китайці не згадують.

[ + – ] За словами китайських учених, можливо, діаметр цього бака буде збільшений під час наступних розробок. Нова ракета, що створюється в Китаї, повинна перевершити за своїми характеристиками поки що найпотужнішу в світі діючу ракету-носій Space Launch System, за допомогою якої NASA вже відправило безпілотний космічний корабель до Місяця, а також через два роки вона доставить астронавтів на супутник Землі. Фото: space.com

Згідно з заявою китайських учених, ракету "Чанчжен-9" можна також використовувати для створення космічних електростанцій, які отримуватимуть енергію Сонця на орбіті, і для польотів до інших планет Сонячної системи.

Вчені з китайського дослідницького інституту ракетної техніки створюють нову ракету-носій, яку хочуть задіяти також для відправлення екіпажів на космічну станцію КНР "Тяньгун" і пізніше за її допомогою відправити перших китайських астронавтів на Місяць.

Як уже писав Фокус, Китай планує відправити своїх астронавтів на Місяць вже до 2030 року і місцеві вчені навіть показали, як відбуватиметься їхня посадка на супутник Землі.

Ще в листопаді минулого року Китай провів успішне випробування нового двигуна для майбутньої ракети "Чанчжен-9". Цей двигун у 4 рази потужніший за існуючі в КНР ракетні двигуни, як уже писав Фокус.

А в грудні минулого року зазнав невдачі пробного запуску першої у світі ракети з метановим двигуном, яка була створена в Китаї, як уже писав Фокус.

Що стосується невдалих запусків ракет у космос, то 7 березня 2023 року японську ракету-носій довелося знищити через несправність її двигунів другого ступеня, як уже писав Фокус.