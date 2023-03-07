Перший млинець нанівець. Новітня японська ракета-носій була знищена невдовзі після запуску (відео)

Перший випробувальний політ ракети H3 завершився невдало. Було втрачено важливий науковий супутник.

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Новітня японська ракета-носій H3 під час першого випробувального запуску в космос була знищена через проблеми з другим ступенем. Унаслідок невдалого польоту було втрачено також важливий японський супутник для спостереження за Землею, пише Space.

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Нова ракета-носій під назвою H3, яка є спільною розробкою Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) і компанії Mitsubishi Heavy Industries, вирушила в космос о 3:37 за Києвом у вівторок, 7 березня, з космодрому "Танегасіма" в Японії.

[ + – ] Нова ракета-носій під назвою H3, яка є спільною розробкою Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) та компанії Mitsubishi Heavy Industries, вирушила в космос о 3:37 за Києвом у вівторок, 7 березня, з космодрому "Танегасіма" в Японії Фото: JAXA

Через 5 хвилин 27 секунд після старту диспетчери місії дали ракеті команду відокремити другий ступінь і ввімкнути його двигуни. Ще за кілька хвилин польоту швидкість ракети почала знижуватися, а двигуни другого ступеня так і не запрацювали.

Перший випробувальний політ новітньої японської ракети було завершено достроково після того, як диспетчери місії надіслали команду на самознищення ракети. Внаслідок вибуху також був знищений новий японський супутник ALOS-3, також відомий як DAICHI-3, який ніс на борту ракету, і він призначався для спостереження за Землею.

Це була вже друга спроба JAXA відправити в космос свою нову ракету-носій H3, яка повинна замінити ракету H-IIA, термін експлуатації якої закінчується 2024 року. Перший раз японці намагалися відправити в космос ракету ще 16 лютого цього року, але були виявлені проблеми в двигунах першого ступеня ракети.

На створення H3 пішло цілих 10 років, і такий довгий термін був пов'язаний із проблемами в створенні потужних кисневих двигунів для нової ракети. Залежно від довжини обтічника для корисного навантаження ракета H3 може бути у висоту або 57, або 63 метри. Вона може доставити на висоту 500 км від 4 до 6,5 тонни корисних вантажів. Згідно із заявою JAXA, ця ракета є одноразовою, але відрізняється від H-IIA вищою надійністю, і її запуск коштує дешевше.

[ + – ] На створення H3 пішло цілих 10 років, і такий довгий термін був пов'язаний із проблемами в створенні потужних кисневих двигунів для нової ракети. Залежно від довжини обтічника для корисного навантаження ракета H3 може бути у висоту або 57, або 63 метри. Вона може доставити на висоту 500 км від 4 до 6,5 тонни корисних вантажів. Фото: JAXA

За словами Марка Аліберті з Європейського інституту космічної політики, після того, як російські ракети через війну в Україні перестали використовувати для запусків у космос багато країн, H3 має гарні перспективи стати їхньою заміною.

За словами Юї Наками з Токійського університету, уряд Японії ще в травні минулого року ухвалив рішення прискорити створення нових ракет-носіїв для того, щоб зайняти важливу нішу у світових космічних запусках після вторгнення Росії в Україну. Але ракета H3 після невдалого першого запуску ще має довести свою надійність і ефективність, зазначають експерти. За словами Аліберті, ракета-носій H3 потенційно може відіграти важливу роль у прагненні Японії до пілотованих польотів у космос.

Як уже писав Фокус, за словами експертів, Росія опинилася за бортом майже всіх космічних місій через розв'язану війну в Україні. Також цим було завдано серйозних збитків космічним програмам інших країн.

Минулого року, як уже писав Фокус, під час випробувань вибухнула ракета компанії SpaceX.