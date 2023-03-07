Первый блин комом. Новейшая японская ракета-носитель была уничтожена вскоре после запуска (видео)

Первый испытательный полет ракеты H3 завершился неудачно. Был потерян важный научный спутник.

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Новейшая японская ракета-носитель H3 во время первого испытательного запуска в космос была уничтожена из-за проблем со второй ступенью. В результате неудачного полета был потерян также важный японский спутник для наблюдения за Землей, пишет Space.

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Новая ракета-носитель под названием H3, которая является совместной разработкой Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и компании Mitsubishi Heavy Industries отправилась в космос в 3:37 по Киеву во вторник, 7 марта, с космодрома Танэгасима в Японии.

[ + – ] Новая ракета-носитель под названием H3, которая является совместной разработкой Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и компании Mitsubishi Heavy Industries отправилась в космос в 3:37 по Киеву во вторник, 7 марта, с космодрома Танэгасима в Японии Фото: JAXA

Через 5 минут 27 секунд после старта диспетчеры миссии дали ракете команду отделить вторую ступень и включить ее двигатели. Еще через несколько минут полета скорость ракеты начала снижаться, а двигатели второй ступени так и не заработали.

Первый испытательный полет новейшей японской ракеты был завершен досрочно после того, как диспетчеры миссии послали команду на самоуничтожение ракеты. В результате взрыва также был уничтожен новый японский спутник ALOS-3, также известный как DAICHI-3, который несла на борту ракета и он предназначался для наблюдения за Землей.

Это была уже вторая попытка JAXA отправить в космос свою новую ракету-носитель H3, которая должна заменить ракету H-IIA, срок эксплуатации которой заканчивается в 2024 году. Первый раз японцы пробовали отправить в космос ракету еще 16 февраля этого года, но были выявлены проблемы в двигателях первой ступени ракеты.

На создание H3 ушло целых 10 лет, и такой долгий срок был связан с проблемами в создании мощных жидководородно-кислородных двигателей для новой ракеты. В зависимости от длины обтекателя для полезной нагрузки ракета H3 может быть в высоту или 57 или 63 метра. Она может доставить на высоту в 500 км от 4 до 6,5 тонн полезных грузов. Согласно заявлению JAXA, эта ракета является одноразовой, но отличается от H-IIA более высокой надежностью и ее запуск стоит дешевле.

[ + – ] На создание H3 ушло целых 10 лет, и такой долгий срок был связан с проблемами в создании мощных жидководородно-кислородных двигателей для новой ракеты. В зависимости от длины обтекателя для полезной нагрузки ракета H3 может быть в высоту или 57 или 63 метра. Она может доставить на высоту в 500 км от 4 до 6,5 тонн полезных грузов Фото: JAXA

По словам Марко Алиберти из Европейского института космической политики, после того, как российские ракеты из-за войны в Украине перестали использовать для запусков в космос многие страны, у H3 есть хорошие перспективы стать им заменой.

По словам Юи Накама из Токийского университета, правительство Японии еще в мае прошлого года приняло решение ускорить создание новых ракет-носителей для того, чтобы занять важную нишу в мировых космических запусках после вторжения России в Украину. Но ракета H3, после неудачного первого запуска, еще должна доказать свою надежность и эффективность, отмечают эксперты. По словам Алиберти, ракета-носитель H3 потенциально может сыграть важную роль в стремлении Японии к пилотируемым полетам в космос.

Как уже писал Фокус, по словам экспертов, Россия оказалась за бортом почти всех космических миссий из-за развязанной войны в Украине. Также этим был нанесен серьезный ущерб космическим программам других стран.

В прошлом году, как уже писал Фокус, во время испытаний взорвалась ракета компании SpaceX.