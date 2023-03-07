Земля в иллюминаторе уже не видна: Россия оказалась за бортом почти всех космических миссий

В результате войны с Украиной Москва очень сильно пострадала в сфере исследования космоса. Также нанесен серьезный ущерб космическим программам других стран.

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Кроме того, что вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года принесло столько горя и страданий украинскому народу, эта война также существенно повлияла на реализацию международных космических программ. Да и сама Россия оказалась почти отрезанной от реализации многих проектов, пишет Space.

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После начала вторжения РФ в Украину 24 февраля прошлого года Москва получила в качестве реакции Запада много санкций, которые коснулись и космической отрасли страны-агрессора. В ответ на эти санкции в то время глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин пригрозил западным странам прекращением сотрудничества на Международной космической станции (МКС). Об этих заявлениях Рогозина Фокус уже писал.

[ + – ] Кроме того, что вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года принесло столько горя и страданий украинскому народу, эта война также существенно повлияла на реализацию международных космических программ Фото: space.com

В прошлом году Рогозина сняли с занимаемой должности и его заменил Юрий Борисов. Благодаря этому отношения NASA и "Роскосмоса" стабилизировались и даже было подписано новое соглашение о том, что российские астронавты будут летать на американских космических кораблях на МКС, а американцы — на кораблях РФ.

Фокус уже писал о том, что на американском корабле Crew Dargon на МКС в составе нового экипажа станции полете и один российский астронавт.

По словам Брайана Уидена, директора Secure World Foundation, на сегодня сотрудничество на МКС с Россией продолжается несмотря на разногласия с США на Земле.

"Я считаю, что скорее всего это происходит из-за понимания того, что и США, и РФ многое потеряют, если прекратят работать вместе на станции. Но такая ситуация может продолжаться скорее всего только до того момента, когда МКС будет спущена с орбиты", — говорит Уиден.

[ + – ] Сотрудничество на МКС с Россией продолжается несмотря на разногласия с США на Земле Фото: Business Insider

В то же время российская космическая программа серьезно пострадала от санкций, введенных из-за вторжения в Украину. Дело в том, что Москва не смогла продолжить свое сотрудничество в других международных проектах по исследованию космоса.

"Наиболее ощутимым ударом для России будет окончание работы МКС. Новые пилотируемые полеты в космос могут осуществляться без ее участия", — говорит Уиден.

Даже предполагаемый друг Москвы, Китай, с которым РФ планировала создать на Луне Международную научную лунную станцию, уже не вспоминает Россию во время презентаций своих космических проектов. По словам Уидена, Россия может сотрудничать с Китаем в рамках реализации космических программ, а может попробовать действовать самостоятельно. Для Москвы предпочтительным является первый вариант, так как РФ сама не сможет ничего сделать в сложившихся для нее тяжелых условиях.

По словам Матье Батая из Европейского института космической политики, война в Украине нанесла также удар по реализации запусков в космос полезных нагрузок с помощью российских космических ракет. Многие страны, особенно европейские, а также мировые частные компании, использовали эти ракеты не только для запуска спутников. Но после начала вторжения они отказались от использования ракет РФ, а это привело к отмене многих важных запусков в космос.

Война в Украине, развязанная РФ, поставила на паузу реализацию важного проекта на Марсе. В рамках миссии ExoMars на Красную планету должен был полететь уникальный марсоход Rosalind Franklin еще осенью 2022 года. Россия принимала непосредственное участие в подготовке этой миссии, но Европейское космическое агентство разорвало соглашение с "Роскосмосом". В результате данный полет должен состоятся не раньше 2028 года, но какая ракета-носитель, вместо российской, будет задействована в этом, пока неизвестно.

[ + – ] Война в Украине нанесла также удар по реализации запусков в космос полезных нагрузок с помощью российских космических ракет Фото: space.com

В ближайшее время Европа также не сможет реализовать независимо от других стран свои запуски в космос, так как первый запуск новой ракеты Ariane 6 откладывается, а ракету Ariane 5 выводят из эксплуатации.

По словам Батая, Россия своим вторжением в Украину способствовала резкому сокращению запусков коммерческих спутников в космос на своих ракетах. Если в 2021 году РФ отправила в космос 339 спутников, то в 2022 году — всего 46. Вообще российские ракеты для запусков в космос использовали 18 стран, число которых с февраля прошлого года резко сократилось.

Этой ситуацией воспользовался Китай, у которого резко выросло количество запусков в космос, но не все китайские ракеты походят для отправки на орбиту определенных полезных нагрузок. Это привело к тому, что многие ранее запланированные международные миссии были отложены в ожидании очереди на запуск.

Эксперты делают вывод, что несмотря на то, что рынок космических услуг постепенно приспособился к новым условиям, все же Россия нанесла международному сотрудничеству в освоении космоса непоправимый ущерб.

По словам экспертов, Россия хочет построить свою космическую станцию на орбите после того, как прекратит существование МКС, но это буде очень трудновыполнимая задача в условиях почти полной изоляции и отсутствии необходимых средств. Фокус уже писал о том, что еще в мае прошлого года РФ показала проект своей космической станции. Также пока не ясно как отреагирует Китай на возможные предложения Москвы отправить своих астронавтов на космическую станцию КНР "Тяньгун".

По словам Уидена, вполне возможно, что роль России в освоении космоса в ближайшем будущем станет более незначительной. Ведь очень маловероятно, что США, Канада, Япония и страны Европы захотят возобновить полное сотрудничество с РФ. Тем более, что Россия не участвует в таких масштабных проектах, как программа Artemis по возвращению человека на Луну и строительство орбитальной лунной станции Gateway.

Как уже писал Фокус, ученые нашли эффективный способ спасти астронавтов на Луне от опасной пыли.