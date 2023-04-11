Китай завдасть удару в космосі: КНР збирається змінити швидкість великого астероїда

КНР планує повторити успіх американської місії DART у рамках випробувань засобів планетарного захисту.

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Вчені з Китайської лабораторії дослідження далекого космосу заявили про те, що в 2025 році в космос вирушить одразу два апарати, які полетять до навколоземного астероїда 2019 VL5. Один із них вивчить астероїд, а другий завдасть удару по космічному каменю, щоб змінити швидкість його польоту. Таким чином Китай стане другою країною у світі, яка застосує засоби планетарного захисту від потенційно небезпечних астероїдів, пише Spacenews.

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У вересні минулого року відбулася перша в історії демонстрація технології захисту Землі від небезпечних астероїдів. Тоді апарат NASA під назвою DART врізався в астероїд Діморф і змінив швидкість обертання навколо астероїда Дідим.

У Китаї вирішили повторити цей успіх і вже в 2025 році до навколоземного астероїда 2019 VL5 вирушать одразу два космічні апарати на ракеті Чанчжен-3B.

За словами китайських вчених, їхня місія полягатиме як у зміні швидкості польоту астероїда, так і у спостереженні за ним. Астероїд 2019 VL5 є представником класу Атонів, навколоземних астероїдів, які постійно наближаються до Землі, але мають короткий орбітальний період обертання навколо Сонця.

Спочатку в Китаї для своєї місії з відхилення астероїда розглядали камінь під назвою 2020 PN1 і планували запуск апаратів до нього в 2026 році. Але цей астероїд залишається як резервна мета.

За словами китайських учених, їхня місія полягатиме як у зміні швидкості польоту астероїда, так і спостереженні за ним. Астероїд 2019 VL5 є представником класу Атонів, навколоземних астероїдів, які постійно наближаються до Землі, але мають короткий орбітальний період обертання навколо Сонця Фото: space.com

Що стосується астероїда 2019 VL5, то цей 30-метровий камінь не становить загрози для Землі та стане демонстраційним майданчиком для перевірки засобів планетарного захисту. За словами китайських вчених, до астероїда полетить одразу два космічні апарати: один вивчатиме камінь, а також досліджуватиме наслідки удару по ньому, а другий є апаратом, який і завдасть удару по каменю.

Відомо, що першим астероїд досягне якраз апарат-спостерігач, а потім у космічний камінь на швидкості 6,4 км/с вріжеться ударний апарат. За словами вчених, апарат-спостерігач на борту матиме камеру для спостереження за викидами уламків, які з'являться в результаті удару. Також апарат повинен буде оцінити, наскільки успішно пройшла місія і наскільки сильно змінилася швидкість польоту астероїда. Всі спостереження буде проводитися з відстані 30 км від поверхні 2019 VL5.

Також у Китаї планують наприкінці 2024 року запустити на ту саму орбіту, де обертається довкола Землі китайська космічна станція "Тяньгун" свій космічний телескоп під назвою "Сюньтянь". З його допомогою вчені планують проводити спостереження за цільовим астероїдом.

Як вже писав Фокус, вже смішно незабаром має відбутися перший запуск мегаракети Ілона Маска. Стала відома дата, коли Starship полетить у космос.

Також Фокус писав про те, що на початку квітня Землю успішно минули відразу 5 астероїдів різних розмірів. При цьому один із них вважається небезпечним для нашої планети.

Нагадуємо, що вчені розповіли про те, що трапиться на Землі, якщо величезний астероїд Рюгу змінить траєкторію свого польоту і все ж таки вріжеться в нашу планету, як уже писав Фокус.