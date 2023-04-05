Розміром майже 1 км. Вчені розповіли, що станеться, якщо астероїд Рюгу впаде на землю

Дослідження зразків цього величезного астероїда дозволило спрогнозувати результати можливого падіння космічного каменю на Землю.

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Вчені продовжують вивчати зразки гірської породи астероїда Рюгу, які кілька років тому доставив на Землю японський космічний апарат "Хаябуса-2". Результати нового дослідження дозволили передбачити результат можливого зіткнення із Землею космічного каменю розміром 900 метрів, пише Space.

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За словами Сатоші Танака з Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), астероїд Рюгу зараз не являє загрози для нашої планети. Але такі дослідження важливі для того, щоб оцінити наслідки зіткнення таких астероїдів із Землею та підготувати плани для захисту планети.

Ще у 2018 році японський космічний апарат "Хаябуса-2" після 42 місяців подорожі зміг досягти астероїда Рюшу, ширина якого складає приблизно 900 метрів. Для цього апарату довелося подолати відстань 300 млн км.

Крім того, що апарат зібрав зразки з поверхні астероїда, які він доставив на Землю наприкінці 2020 року, він відправив на поверхню кілька маленьких всюдиходів і запустив у камінь два снаряди.

Ще у 2018 році японський космічний апарат "Хаябуса-2" після 42 місяців подорожі зміг досягти астероїда Рюшу, ширина якого складає приблизно 900 метрів. Для цього апарату довелося подолати відстань 300 млн км Фото: wikipedia

Цей експеримент, під час якого 2 снаряди, вагою 1 кг кожен, врізалися в камінь зі швидкістю 2 км/с і утворили кратер діаметром 20 м, показав, що щільність астероїда дуже низька, каже Танака.

Вчені зробили висновок, що астероїд Рюгу є купою каменів, які пов'язані між собою гравітацією, але це каміння дуже неміцне. Це означає, що якщо цей астероїд колись піде на зіткнення із Землею, то щоб змінити його траєкторію польоту, потрібно буде бути дуже обережним. Йдеться про удар по астероїду за допомогою космічного апарату, як це зробив минулого року апарат DART під час експерименту з відхилення астероїда Діморфа зі своєї орбіти.

Поки що вчені не вважають астероїд Рюгу дуже небезпечним для Землі, адже він наближається до нашої планети не ближче ніж на 100 тисяч км. Але враховуючи його розмір і таку відстань від Землі, космічний камінь все ж таки відносять до категорії потенційно небезпечних.

За словами Танака, якщо все ж таки Рюгу піде на зіткнення із Землею і увійде в атмосферу планети під кутом у 45 градусів на швидкості в 17 км/с, то на висоті від 35 до 40 км над поверхнею планети він розвалиться на частини.

За словами Танака, якщо все ж таки Рюгу піде на зіткнення із Землею і увійде в атмосферу планети під кутом у 45 градусів на швидкості в 17 км/с, то на висоті від 35 до 40 км над поверхнею планети він розвалиться на частини Фото: space.com

Розпад астероїда призведе до величезного вибуху, який буде схожий на вибух астероїда на висоті 30 км у 2013 році над містом Челябінськ у Росії, каже Танака.

Той астероїд був майже в 50 разів менше (шириною в 20 метрів) і все одно вибух мав потужність еквівалентну 400-500 кілотонн тротилу. Тобто під час вибуху виділилося у 33 рази більше енергії, ніж від вибуху атомної бомби, скинутої на японське місто Хіросіма у 1945 році. Від уламків, що впали в Челябінську, постраждали майже 1500 людей.

Танака вважає, що розмір уламків, які впадуть на Землю, буде набагато більшим, хоча поки точно сказати якими вони будуть складно. У будь-якому випадку завдані збитки будуть значно більшими.

Як уже писав Фокус, нове дослідження показало, що астероїд Дідим, шириною приблизно в 800 метрів, навколо якого обертається згадуваний вище астероїд Діморф, викидає в космос частину свого каміння.

Також Фокус писав про те, що вчені з NASA активно готуються до важливої події – на Землю цього року будуть доставлені зразки ще з одного відомого астероїда, який називається Бенну.