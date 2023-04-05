Размером почти в 1 км. Ученые рассказали, что произойдет, если астероид Рюгу упадет на Землю

Исследование образцов с этого огромного астероида позволило спрогнозировать результаты возможного падения космического камня на Землю.

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Ученые продолжают изучать образцы горной породы астероида Рюгу, которые доставил на Землю несколько лет назад японский космический аппарат "Хаябуса-2". Результаты нового исследования позволили предсказать результат возможного столкновения с Землей космического камня размером в 900 метров, пишет Space.

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По словам Сатоши Танака из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), астероид Рюгу в настоящее время не представляет угрозы для нашей планеты. Но подобные исследования важны для того, чтобы оценить последствия столкновения таких астероидов с Землей и подготовить планы для защиты планеты.

Еще в 2018 году японский космический аппарат "Хаябуса-2" после 42 месяцев путешествия смог достичь астероида Рюшу, ширина которого составляет примерно 900 метров. Для этого аппарату пришлось преодолеть расстояние в 300 млн км.

Кроме того, что аппарат собрал образцы с поверхности астероида, которые он доставил на Землю в конце 2020 года, он отправил на поверхность несколько маленьких вездеходов и запустил в камень 2 снаряда.

Еще в 2018 году японский космический аппарат "Хаябуса-2" после 42 месяцев путешествия смог достичь астероида Рюшу, ширина которого составляет примерно 900 метров. Для этого аппарату пришлось преодолеть расстояние в 300 млн км Фото: wikipedia

Этот эксперимент, в ходе которого 2 снаряда, весом в 1 кг каждый, врезались в камень со скоростью 2 км/с и образовали кратер диаметром в 20 м, показал, что плотность астероида очень низкая, говорит Танака.

Ученые сделали вывод, что астероид Рюгу является грудой камней, которые связаны между собой гравитацией, но эти камни очень непрочные. Это значит, что если этот астероид когда-либо пойдет на столкновение с Землей, то чтобы изменить его траекторию полета, нужно будет быть очень осторожными. Речь идет об ударе по астероиду с помощью космического аппарата, как это сделал в прошлом году аппарат DART во время эксперимента по отклонению астероида Диморф со своей орбиты.

Пока что ученые не считают астероид Рюгу очень опасным для Земли, ведь он приближается к нашей планете не ближе, чем на 100 тысяч км. Но учитывая его размер и такое расстояние от Земли, космический камень все же относят к категории потенциально опасных.

По словам Танака, если все же Рюгу пойдет на столкновение с Землей и войдет в атмосферу планеты под углом в 45 градусов на скорости в 17 км/с, то на высоте от 35 до 40 км над поверхностью планеты он развалится на части.

о словам Танака, если все же Рюгу пойдет на столкновение с Землей и войдет в атмосферу планеты под углом в 45 градусов на скорости в 17 км/с, то на высоте от 35 до 40 км над поверхностью планеты он развалится на части Фото: space.com

Распад астероида приведет к огромному взрыву, который будет похож на взрыв астероида на высоте в 30 км в 2013 году над городом Челябинск в России, говорит Танака.

Тот астероид был в почти в 50 раз меньше (шириной в 20 метров) и все равно взрыв имел мощность эквивалентную 400-500 килотонн тротила. То есть во время взрыва выделилось в 33 раза больше энергии, чем от взрыва атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. От упавших обломков в Челябинске пострадали почти 1500 человек.

Танака считает, что размер обломков, которые упадут на Землю будет намного больше, хотя пока точно сказать какими они будут сложно. В любом случае причиненный ущерб будет значительно больше.

Как уже писал Фокус, новое исследование показало, что астероид Дидим, шириной примерно в 800 метров, вокруг которого вращается уже упоминаемый выше астероид Диморф, выбрасывает в космос часть своих камней.

Также Фокус писал о том, что ученые из NASA активно готовятся к важному событию – на Землю в этом году будут доставлены образцы с еще одного известного астероида, который называется Бенну.