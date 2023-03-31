Самая быстрая рука на Диком Западе: известный астероид усердно стреляет камнями в космос

Новое исследование показывает, что известный астероид Дидим вращается очень быстро и может выбрасывать часть своих камней в окружающее пространство.

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Астероид Дидим стал известным после того, как в его спутник, астероид Диморф, на огромной скорости врезался космический аппарат DART. Это было сделано для того, чтобы изменить орбиту вращения Диморфа вокруг Дидима. Ученые хотели проверить можно ли таким образом изменять траектории полета астероидов, которые будут угрожать Земле. Миссия оказалась успешной, но последствия удара стали предметом многих исследований. Теперь же ученые пришли к выводу, что астероид Дидим во время своего очень быстрого вращения выбрасывает часть камней с поверхности в космос, пишет Futurism.

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Астероид Дидим "стреляет" камнями в космос

Группа испанских астрономов сделала новое открытие во время исследования двойной системы астероидов Дидим-Диморф. Оказалось, что более крупный Дидим, ширина которого составляет примерно 800 метров, вращается вокруг своей оси с огромной скоростью. Благодаря такому вращению в космос улетает большое количество камней с его поверхности, и это указывает на то, что астероиды не являются инертными космическими камнями.

По словам Адриано Кампо Багатина из Университета Аликанте, Испания, моделирование, которое создали ученые показывает, что Дидим совершает полный оборот вокруг своей оси каждые 2 часа и 16 минут. В результате такого быстрого вращения в космос постоянно улетает поток обломков и пыли с поверхности астероида. Ученые считают, что из-за быстрого вращения, камни на поверхности астероида собираются в районе его экватора, формируют выпуклость, а затем улетают в окружающее пространство.

Учитывая тот факт, что прямых наблюдений за астероидом недостаточно, новое исследование носит пока что теоретический характер. Но ученые считают, что смогут найти подтверждение своему предположению с помощью будущих миссий к этой системе астероидов.

Фотографию Дидима (слева) и Диморфа (справа) сделал космчиеский аппарат DART во время своего сближения с этой двойной астероидной системой Фото: NASA

Более крупные камни попадают на астероид Диморф

Как показало предварительное моделирование, пыль и камни, выброшенные с астероида могли улететь далеко в космос, остаться кружить вокруг Дидима, упасть обратно на поверхность или же опуститься на поверхность Диморфа. Но последующий анализ показал, что скорее всего 97% выброшенного вещества возвращается на Дидим в течение следующих 4 часов. Ученые считают, что более крупные камни все же отправляются в сторону Диморфа и приземляются на его поверхности.

Ученые знают, что нечто подобное может происходить на других астроидах в Солнечной системе, но насколько этот процесс является распространенным, неизвестно. По словам Багатина, это исследование предполагает, что астероиды все-таки могут быть более активными объектами, чем считается.

Загадка формирования астероида Диморф

Сейчас ученые пытаются выяснить, появился ли астероид Диморф в результате такого выброса камней с поверхности астероида Дидим. Такая теория уже существует несколько лет и ученые пока не разгадали загадку появления этой двойной астероидной системы. Теория о происхождении астероида Диморф предполагает, что этот астероид мог сформироваться благодаря деятельности своего крупного партнера. И новое открытие, если найдет свое подтверждение, может подтвердить эту теорию.

Миссия Hera

По словам ученых, новую гипотезу о том, что Дидим выбрасывает свои камни в космос, может подтвердить космический аппарат Hera Европейского космического агентства. Его планируют отправить в 2024 году к системе Дидим-Диморф для тщательного изучения этих космических камней, а также для получения подробной информации об изменениях, происходящих на их поверхностях с течением времени.

Фокус уже подробно писал о том, что происходило во время и после столкновения аппарата DART с астероидом Диморф, а также о недавних снимках телескопа Хаббл, который предоставил новые данные о последствиях удара.

Еще один астероид сейчас очень интересует ученых. Его название Бенну и уже осенью этого года на Землю прибудут первые образцы камней и пыли с его поверхности, как уже писал Фокус.