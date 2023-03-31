Найшвидша рука на Дикому Заході: відомий астероїд стріляє камінням у космос

Нове дослідження показує, що відомий астероїд Дідим обертається дуже швидко та може викидати частину свого каміння в навколишній простір.

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Астероїд Дідим став відомим після того, як в його супутник, астероїд Діморф, на величезній швидкості врізався космічний апарат DART. Це було зроблено для того, щоб змінити орбіту обертання Діморфа навколо Дідима. Вчені хотіли перевірити, чи можна так змінювати траєкторії польоту астероїдів, які загрожуватимуть Землі. Місія виявилася успішною, але наслідки удару стали предметом багатьох досліджень. Тепер учені дійшли висновку, що астероїд Дідим під час свого дуже швидкого обертання викидає частину каміння з поверхні в космос, пише Futurism.

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Астероїд Дідим "стріляє" камінням у космос

Група іспанських астрономів зробила нове відкриття під час дослідження подвійної системи астероїдів Дідим-Діморф. Виявилося, що більший Дідим, ширина якого становить приблизно 800 метрів, обертається навколо своєї осі з величезною швидкістю. Завдяки такому обертанню в космос летить велика кількість каменів із його поверхні, і це вказує на те, що астероїди не є інертними космічними каменями.

За словами Адріано Кампо Багатіна з Університету Аліканте, що в Іспанії, моделювання, яке створили вчені показує, що Дідим здійснює повний оберт навколо своєї осі кожні 2 години та 16 хвилин. У результаті такого швидкого обертання в космос постійно летить потік уламків і пилу з поверхні астероїда. Вчені вважають, що через швидке обертання камені на поверхні астероїда збираються в районі його екватора, формують опуклість, а потім відлітають у навколишній простір.

Враховуючи той факт, що прямих спостережень за астероїдом недостатньо, нове дослідження має теоретичний характер. Але вчені вважають, що зможуть знайти підтвердження свого припущення за допомогою майбутніх місій до цієї системи астероїдів.

Фотографію Дідима (ліворуч) і Діморфа (праворуч) зробив космічний апарат DART під час свого зближення з цією подвійною астероїдною системою Фото: NASA

Більше каміння потрапляє на астероїд Діморф

Як показало попереднє моделювання, пил і каміння, викинуті з астероїда, могли відлетіти далеко в космос, залишитися кружляти навколо Дідима, впасти назад на поверхню або опуститися на поверхню Діморфа. Але наступний аналіз показав, що, швидше за все, 97% викинутої речовини повертається на Дідим протягом наступних 4 годин. Учені вважають, що більші камені все ж таки вирушають у бік Діморфа та приземляються на його поверхні.

Учені знають, що щось подібне може відбуватися на інших астроїдах у Сонячній системі, але наскільки цей процес є поширеним, невідомо. За словами Багатіни, це дослідження передбачає, що астероїди таки можуть бути активнішими об'єктами, ніж вважається.

Загадка формування астероїда Діморф

Наразі вчені намагаються з'ясувати, чи з'явився астероїд Діморф унаслідок такого викиду каміння з поверхні астероїда Дідим. Така теорія вже існує кілька років, і вчені поки що не розгадали таємницю появи цієї подвійної астероїдної системи. Теорія про походження астероїда Діморф передбачає, що це астероїд міг сформуватися завдяки діяльності свого великого партнера. І нове відкриття, якщо знайде підтвердження, може підтримати цю теорію.

Місія Hera

За словами вчених, нову гіпотезу про те, що Дідим викидає своє каміння в космос, може підтвердити космічний апарат Hera Європейського космічного агентства. Його планують відправити у 2024 році до системи Дідим-Діморф для ретельного вивчення цих космічних каменів, а також для отримання докладної інформації про зміни, що відбуваються на їхніх поверхнях із часом.

Фокус уже докладно писав про те, що відбувалося під час і після зіткнення апарата DART із астероїдом Діморф, а також про нещодавні знімки телескопа "Габбл", який надав нові дані про наслідки удару.

Ще один астероїд зараз дуже цікавить учених. Його назва Бенну, і вже восени цього року на Землю прибудуть перші зразки каміння та пилу з його поверхні, як уже писав Фокус.