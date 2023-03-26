Історична місія. У NASA назвали дату, коли на Землю прибудуть зразки з астероїда Бенну

Вперше космічний апарат США доставить зразки гірської породи з поверхні астероїда на дослідження вченими.

Related video

На сьогодні єдиними зразками гірської породи з поверхні астероїда, які були доставлені на Землю, є зразки астероїда Рюгу. Їх доставив вченим наприкінці 2020 року японський космічний "Хаябус-2". Тепер до Землі летить апарат OSIRIS-REx, який належить NASA зі зразкам і з астероїда Бенну. Для США це історична місія, адже вперше американський космічний апарат доставить зразки астероїда Землю, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Ще в 2016 році до навколоземного астероїда Бенну, завширшки трохи більше 500 метрів, вирушив апарат OSIRIS-REx для того, щоб взяти проби ґрунту з його поверхні. У NASA повідомили, що капсула із зразками, яку скине крізь атмосферу космічний апарат, має приземлитися 24 вересня 2023 року у пустелі у штаті Юта.

Ще в 2016 році до навколоземного астероїда Бенну, завширшки трохи більше 500 метрів, вирушив апарат OSIRIS-REx для того, щоб взяти проби ґрунту з його поверхні. У NASA повідомили, що капсула із зразками, яку скине крізь атмосферу космічний апарат, має приземлитися 24 вересня 2023 року у пустелі у штаті Юта Фото: NASA

Тепер вчені стурбовані тим, щоб капсула приземлилася нормально, а далі потрібно зробити все необхідне для того, щоб усі зразки породи з астероїда Бенну не піддалися зовнішньому забрудненню на Землі. Згідно з планом, відразу після приземлення вчені перемістять капсулу в стерильне приміщення, яке побудоване в Космічному центрі NASA імені Джонсона в Х'юстоні. Після цього зразки породи будуть розділені на частини і їх передадуть для вивчення вченим по всьому світу.

У NASA повідомили, що зараз вчені зайнялися активною підготовкою до прийому зразків з астероїда Бенну, яка продовжуватиметься аж до вересня. Генеральну репетицію процесу прийому та доставки зразків від місця посадки до лабораторії буде проведено влітку. Тоді вчені планують відпрацювати всі необхідні кроки для того, щоб зберегти зразки в цілості та безпеці, і щоб вони в жодному разі не зазнали забруднення земними речовинами.

За планом, відразу після приземлення, вчені перемістять капсулу в стерильне приміщення, яке побудоване в Космічному центрі NASA імені Джонсона в Х'юстоні. Після цього зразки породи будуть розділені на частини і їх передадуть для вивчення вченим по всьому світу. Фото: NASA

За словами вчених, місія вже є успішною, оскільки зразки з астероїда Бенну були зібрані і апарат нормально повертається на Землю. Звичайно, головний успіх полягатиме в тому, що капсула успішно приземлилася і всі зразки породи мають первозданний вигляд і склад.

Вчені вважають астероїди уламками, що залишилися після утворення планет у Сонячній системі. Також у складі астероїдів можуть ховатися будівельні блоки життя, що може підтвердити теорію про те, що життя на Землі виникало також завдяки цим космічним каменям. На це вже вказує дослідження зразків ґрунту з астероїда Рюгу, як писав Фокус.

24 вересня, коли космічний апарат OSIRIS-REx пролетить повз Землю, він відправить капсулу із зразками на планету і завершить свою основну місію. За словами вчених, вони мають отримати приблизно 250 грамів речовини з поверхні Бенну.

До речі, астероїд Бенну входить до списку з п'яти найнебезпечніших для Землі астероїдів, які мають теоретичну можливість врізатися в нашу планету в майбутньому, як уже писав Фокус.