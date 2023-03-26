Историческая миссия. В NASA назвали дату, когда на Землю прибудут образцы с астероида Бенну

Впервые космический аппарат США доставит образцы горной породы с поверхности астероида для исследования учеными.

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На сегодняшний день единственными образцами горной породы с поверхности астероида, которые были доставлены на Землю, являются образцы с астероида Рюгу. Их доставил ученым в конце 2020 года японский космический "Хаябуса-2". Теперь же к Земле летит аппарат OSIRIS-REx, который принадлежит NASA c образцам и с астероида Бенну. Для США это историческая миссия, ведь впервые американский космический аппарат доставит образцы астероида на Землю, пишет Phys.

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Еще в 2016 году к околоземному астероиду Бенну, шириной чуть больше 500 метров, отправился аппарат OSIRIS-REx для того, чтобы взять пробы грунта с его поверхности. В NASA сообщили, что капсула с образцами, которую сбросит сквозь атмосферу космический аппарат, должна приземлиться 24 сентября 2023 года в пустыне в штате Юта.

Еще в 2016 году к околоземному астероиду Бенну, шириной чуть больше 500 метров, отправился аппарат OSIRIS-REx для того, чтобы взять пробы грунта с его поверхности. В NASA сообщили, что капсула с образцами, которую сбросит сквозь атмосферу космический аппарат, должна приземлиться 24 сентября 2023 года в пустыне в штате Юта Фото: NASA

Теперь ученые озабочены тем, чтобы капсула приземлилась нормально, а дальше нужно сделать все необходимое для того, чтобы все образцы породы с астероида Бенну не поддались внешнему загрязнению на Земле. Согласно плану, сразу после приземления, ученые переместят капсулу в стерильное помещение, которое построено в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне. После этого, образцы породы будут разделены на части и их передадут для изучения ученым по всему миру.

В NASA сообщили, что сейчас ученые занялись активной подготовкой к приему образцов с астероида Бенну, которая будет продолжаться вплоть до сентября. Генеральная репетиция процесса приема и доставки образцов от места посадки к лаборатории будет проведена летом. Тогда ученые планируют отработать все необходимые шаги для того, чтобы сберечь образцы в целости и сохранности, и чтобы они ни в коем случае не подверглись загрязнению земными веществами.

огласно плану, сразу после приземления, ученые переместят капсулу в стерильное помещение, которое построено в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне. После этого, образцы породы будут разделены на части и их передадут для изучения ученым по всему миру Фото: NASA

По словам ученых, миссия уже является успешной потому как образцы с астероида Бенну были собраны и аппарат нормально возвращается на Землю. Конечно, же главный успех будет состоять в том, что капсула успешно приземлилась и все образцы породы имеют первозданный вид и состав.

Ученые считают астероиды обломками, которые остались после образования планет в Солнечной системе. Также в составе астероидов могут скрываться строительные блоки жизни, что может подтвердить теорию о том, что жизнь на Земле возникала также благодаря этим космическим камням. На это уже указывает исследование образцов грунта с астероида Рюгу, как уже писал Фокус.

24 сентября, когда космический аппарат OSIRIS-REx пролетит мимо Земли, он отправит капсулу с образцами на планету и завершит свою основную миссию. По словам ученых, они должны получить примерно 250 грамм вещества с поверхности Бенну.

Кстати астероид Бенну входит в список из пяты самых опасных для Земли астероидов, которые имеют теоретическую возможно врезаться в нашу планету в будущем, как уже писал Фокус.