Перший запуск мегаракети Ілона Маска: відома дата, коли Starship полетить у космос (відео)

Старт надважкої ракети-носія разом із космічним кораблем має відбутися вже у квітні.

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Перший в історії випробувальний політ у космос надважкої космічної ракети Starship від SpaceX може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Якщо, звичайно, все піде за планом, пише Space.

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У понеділок, 10 квітня, засновник та генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск повідомив про те, що до запуску новітньої ракети-носія та космічного корабля на її вершині залишилося менше двох тижнів. Згідно з повідомленням Маска, старт мегаракети, яка ще жодного разу не побувала в космосі, має відбутися наприкінці третього тижня квітня цього року.

Конкретної дати Маск не озвучив, але цілком можливо, як пише видання Space, що одним із найважливіших днів в історії компанії SpaceX може стати 20 квітня 2023 року. Справа в тому, що цей день можна позначити як 4/20, а це числове позначення використовують любителі канабісу (а Маск, ймовірно, до них належить) для позначення часу вживання даної речовини. Маск часто жартує у Twitter із цього приводу і явно натякнув на цю дату у своєму акаунті минулого тижня.

Насправді в SpaceX вже кілька місяців триває підготовка до першого в історії запуску ракети Starship, який вже неодноразово переносився. Але останні кілька тижнів підготовчі роботи на базі компанії в штаті Техас значно прискорилися.

Наприклад, вже минулого тижня фахівці SpaceX повністю зібрали два ступені надважкої ракети Starship, встановили її на стартовому майданчику для запуску в космос. Тобто це підтверджує той факт, що компанія Ілона Маска вийшла на фінальні приготування і, можливо, запуск справді відбудеться вже наприкінці наступного тижня і може бути навіть 20 квітня.

Наприклад, вже минулого тижня фахівці SpaceX повністю зібрали два ступені надважкої ракети Starship встановили її на стартовому майданчику для запуску в космос.

Що таке Starship?

Перший в історії випробувальний політ у космос надважкої космічної ракети Starship від SpaceX може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Якщо, звичайно, все піде за планом Фото: SpaceX

Багаторазова надважка ракета-носій Starship складається з двох частин:

Перший ступінь — це власне ракета-носій, яка називається Super Heavy. Її висота складає 70 метрів і вона оснащена 33 двигунами Raptor.

Другий ступінь — це космічний корабель під назвою Starship, висота якого складає 50 метрів і оснащений 6 двигунами Raptor.

Вся разом ця величезна система називається космічна ракета Starship, загальна висота якої становить 120 метрів. Тому дана ракета є найбільшою зі всіх побудованих в історії. Враховуючи те, що поки що в космос полетить прототип ракети, Маск уже заявляв, що наступна версія може бути вищою ще на 10 метрів.

Після першого запуску в космос ракета Starship стане не лише найбільшою ракетою, що діє, у світі, а й найпотужнішою. Двигуни її першого ступеня можуть створювати вдвічі більше тяги при старті, ніж це робить нинішня найпотужніша ракета у світі — Space Launch System від NASA. Свої можливості вона продемонструвала восени минулого року під час запуску до космосу космічного корабля Orion, який успішно облетів Місяць в автономному режимі та повернувся додому.

Важливо розуміти, що перший історичний запуск у космос мегаракети від SpaceX відбудеться за допомогою прототипів двох ступенів. Перший ступінь, тобто ракета-носій називається Booster 7, а другий ступінь, тобто космічний корабель, називається Ship 24. Але це не означає, що ця ракета чимось відрізняється від готової версії, просто вона зібрана для першого випробувального польоту.

Ракета Starship призначена для доставки людей та вантажів на Місяць, Марс та навіть інші планети та супутники Сонячної системи. Ілон Маск вважає, що його дітище, а цю ракету нагадаємо, можна використовувати багато разів, призведе до справжньої революції в космічних польотах.

Фокус вже писав про те, що у лютому цього року компанія SpaceX перевірила працездатність ракети Starship.

Також Фокус писав про те, що Starship під час першого польоту на Місяць відправить туди унікальний місяцехід.

Нагадуємо, що восени наступного року відбудеться історична космічна місія. Вперше з 1972 року Місяць на космічному кораблі облетять 4 астронавти. Це відбудеться в рамках місії Artemis 2 і, як уже писав Фокус, у NASA назвали імена перших у 21 столітті людей, які побувають так далеко в космосі.