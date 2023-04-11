Первый запуск мегаракеты Илона Маска: известна дата, когда Starship полетит в космос (видео)

Старт сверхтяжелой ракеты-носителя вместе с космическим кораблем должен состояться уже в апреле.

Related video

Первый в истории испытательный полет в космос сверхтяжелой космической ракеты Starship от SpaceX может состояться уже в конце следующей недели. Если конечно все пойдет по плану, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В понедельник, 10 апреля, основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск сообщил о том, что до запуска новейшей ракеты-носителя и космического корабля на ее вершине осталось менее двух недель. Согласно сообщению Маска, старт мегаракеты, еще ни разу не побывавшей в космосе, должен состояться в конце третьей недели апреля этого года.

Конкретной даты Маск не озвучил, но вполне возможно, как пишет издание Space, что одним из важнейших дней в истории компании SpaceX может стать 20 апреля 2023 года. Дело в том, что этот день можно обозначить как 4/20, а это числовое обозначение используют любители каннабиса (а Маск вероятно к ним принадлежит) для обозначения времени употребления данного вещества. Маск часто шутит в Twitter по этому поводу и явно намекнул на эту дату в своем аккаунте на прошлой неделе.

На самом деле в SpaceX уже несколько месяцев идет подготовка к первому в истории запуску ракеты Starship, который неоднократно уже переносился. Но в последние несколько недель подготовительные работы на базе компании в штате Техас значительно ускорились.

Например, уже на прошлой неделе, специалисты SpaceX полностью собрали две ступени сверхтяжелой ракеты Starship, установили ее на стартовой площадке для запуска в космос. То есть это подтверждает тот факт, что компания Илона Маска вышла на финальные приготовления и возможно запуск действительно состоится уже в конце следующей недели и может быть даже 20 апреля.

Например, уже на прошлой неделе, специалисты SpaceX полностью собрали две ступени сверхтяжелой ракеты Starship установили ее на стартовой площадке для запуска в космос

Что такое Starship?

Первый в истории испытательный полет в космос сверхтяжелой космической ракеты Starship от SpaceX может состоятся уже в конце следующей недели. Если конечно все пойдет по плану Фото: SpaceX

Многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель Starship состоит из двух частей:

Первая ступень – это собственно ракета-носитель, которая называется Super Heavy. Ее высота составляет 70 метров и она оснащена 33 двигателями Raptor.

Вторая ступень – это космический корабль под названием Starship, высота которого составляет 50 метров и он оснащен 6 двигателями Raptor.

Вся вместе это огромная система называется космическая ракета Starship, общая высота которой составляет 120 метров. Поэтому данная ракета является самой большой из всех построенных в истории. Учитывая, что пока что в космос полетит прототип ракеты, Маск уже заявлял, что следующая версия может быть выше еще на 10 метров.

После первого запуска в космос ракета Starship станет не только самой большой действующей ракетой в мире, но и самой мощной. Двигатели ее первой ступени могут создавать в 2 раза больше тяги при старте, чем это делает нынешняя самая мощная ракета в мире — Space Launch System от NASA. Свои возможности она продемонстрировала осенью прошлого года во время запуска в космос космического корабля Orion, который успешно облетел Луну в автономном режиме и вернулся домой.

Важно понимать, что первый исторический запуск в космос мегаракеты от SpaceX состоится с помощью прототипов ее двух ступеней. Первая ступень, то есть ракета-носитель называется Booster 7, а вторая ступень, то есть космический корабль, называется Ship 24. Но это не означает, что эта ракета чем-то отличается от готовой версии, просто она собрана для первого испытательного полета.

Ракета Starship предназначена для доставки людей и грузов на Луну, Марс и даже другие планеты и спутники Солнечной системы. Илон Маск считает, что его детище, а эту ракету напомним можно использовать много раз, приведет к настоящей революции в космических полетах.

Фокус уже писал о том, что в феврале этого года компания SpaceX проверила работоспособность ракеты Starship.

Также Фокус писал о том, что Starship во время первого полета на Луну отправит туда уникальный луноход.

Напоминаем, что осенью следующего года состоится историческая космическая миссия. Впервые с 1972 года Луну на космическом корабле облетят 4 астронавта. Это произойдет в рамках миссии Artemis 2 и, как уже писал Фокус, в NASA назвали имена первых в 21 веке людей, которые побывают так далеко в космосе.