Первый из внеземного автопарка. Ракета Starship от SpaceX доставит на Луну уникальный луноход

Компания SpaceX заключила первый контракт на доставку грузов на Луну с помощью новейшей ракеты.

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Американская компания Astrolab успешно провела испытания своего лунохода под названием FLEX в земных условиях. Теперь он отправится на Луну уже в ближайшем будущем. Этот уникальный луноход должна доставить на Луну новейшая ракета от SpaceX под названием Starship. Хотя последняя еще не совершила ни одного запуска в космос, пишет Gizmodo.

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Компании Astrolab и SpaceX заключили контракт на доставку на Луну первого коммерческого лунохода FLEX с помощью новейшей ракеты Starship уже в 2026 году. Этот луноход доставит на Луну примерно 1 тонну полезных грузов от неизвестного пока заказчика.

Компании Astrolab и SpaceX заключили контракт на доставку на Луну первого коммерческого лунохода FLEX с помощью новейшей ракеты Starship уже в 2026 году. Этот луноход доставит на Луну примерно 1 тонну полезных грузов от неизвестного пока заказчика Фото: Gizmodo

Компания Astrolab занялась созданием луноходов FLEX для того, чтобы обеспечить постоянное присутствие человека на спутнике Земли. Эти луноходы могут отправлять на Луну любые полезные грузы, а также их можно использовать как средство передвижения для двух астронавтов по лунной поверхности. FLEX оснащен роботизированной рукой, имеет на борту научные приборы, а также систему для обеспечения постоянной высокоскоростной связи с Землей. В Astrolab считают, что такие внеземные вездеходы смогут помочь также обеспечить постоянное присутствие человека и на Марсе.

По словам Джареда Мэтьюза, основателя Astrolab, его компания создала нечто большее, чем обычный вездеход для перемещения на Луне или Марсе и доставки туда грузов. Мэтьюз считает, что данные вездеходы смогут помочь создать базу на Луне намного быстрее и с меньшими затратами, чем принято считать.

По словам Джареда Мэтьюза, основателя Astrolab, его компания создала нечто большее, чем обычный вездеход для перемещения на Луне или Марсе и доставки туда грузов. Мэтьюз считает, что данные вездеходы смогут помочь создать базу на Луне намного быстрее и с меньшими затратами, чем принято считать Фото: Gizmodo

Компания Astrolab хочет заключить контракт с NASA для того, чтобы луноходы FLEX использовались в рамках миссий Artemis. Американское космическое агентство уже сейчас ищет подрядчиков, которые смогут обеспечить процесс освоения луны надежными вездеходами. Ожидается, что в мае этого года будет объявлен конкурс, в ходе которого будут выбраны лучшие предложения.

Космический корабль Starship используют астронавты во время посадки на Луну в 2025 году в соответствии с контрактом, который подписали NASA и SpaceX на сумму в 2,89 млрд долларов. Этот космический корабль, который объединен с ракетой-носителем имеет общее название Starship и после первого запуска станет самой мощной в мире ракетой. Но пока эта мегаракета от Илона Маска так и не совершила ни одного полета в космос. Предполагается, что этот исторический полет должен состояться в апреле этого года.

Как уже писал Фокус, недавно состоялась презентация новейших скафандров, в которых первые в 21 веке астронавты ступят на поверхность Луны.

Также Фокус писал о том, что американская компания собирается отправить на орбиту вокруг Луны сотни спутников для создания новой коммуникационной и навигационной сети. Она позволит общаться не только астронавтам между собой и аппаратами на поверхности Луны, но и поддерживать стабильную связь с Землей.

Одним из важнейших открытий за последнее время стало обнаружение большого количества воды на поверхности Луны. Новое исследование предполагает, что в лунном реголите находится несколько сотен миллиардов тонн воды, которую смогут использовать астронавты во время своих миссий, как уже писал Фокус.