Первый из внеземного автопарка. Ракета Starship от SpaceX доставит на Луну уникальный луноход
Компания SpaceX заключила первый контракт на доставку грузов на Луну с помощью новейшей ракеты.
Американская компания Astrolab успешно провела испытания своего лунохода под названием FLEX в земных условиях. Теперь он отправится на Луну уже в ближайшем будущем. Этот уникальный луноход должна доставить на Луну новейшая ракета от SpaceX под названием Starship. Хотя последняя еще не совершила ни одного запуска в космос, пишет Gizmodo.
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Компании Astrolab и SpaceX заключили контракт на доставку на Луну первого коммерческого лунохода FLEX с помощью новейшей ракеты Starship уже в 2026 году. Этот луноход доставит на Луну примерно 1 тонну полезных грузов от неизвестного пока заказчика.
Компания Astrolab занялась созданием луноходов FLEX для того, чтобы обеспечить постоянное присутствие человека на спутнике Земли. Эти луноходы могут отправлять на Луну любые полезные грузы, а также их можно использовать как средство передвижения для двух астронавтов по лунной поверхности. FLEX оснащен роботизированной рукой, имеет на борту научные приборы, а также систему для обеспечения постоянной высокоскоростной связи с Землей. В Astrolab считают, что такие внеземные вездеходы смогут помочь также обеспечить постоянное присутствие человека и на Марсе.
По словам Джареда Мэтьюза, основателя Astrolab, его компания создала нечто большее, чем обычный вездеход для перемещения на Луне или Марсе и доставки туда грузов. Мэтьюз считает, что данные вездеходы смогут помочь создать базу на Луне намного быстрее и с меньшими затратами, чем принято считать.
Компания Astrolab хочет заключить контракт с NASA для того, чтобы луноходы FLEX использовались в рамках миссий Artemis. Американское космическое агентство уже сейчас ищет подрядчиков, которые смогут обеспечить процесс освоения луны надежными вездеходами. Ожидается, что в мае этого года будет объявлен конкурс, в ходе которого будут выбраны лучшие предложения.
Космический корабль Starship используют астронавты во время посадки на Луну в 2025 году в соответствии с контрактом, который подписали NASA и SpaceX на сумму в 2,89 млрд долларов. Этот космический корабль, который объединен с ракетой-носителем имеет общее название Starship и после первого запуска станет самой мощной в мире ракетой. Но пока эта мегаракета от Илона Маска так и не совершила ни одного полета в космос. Предполагается, что этот исторический полет должен состояться в апреле этого года.
Как уже писал Фокус, недавно состоялась презентация новейших скафандров, в которых первые в 21 веке астронавты ступят на поверхность Луны.
Также Фокус писал о том, что американская компания собирается отправить на орбиту вокруг Луны сотни спутников для создания новой коммуникационной и навигационной сети. Она позволит общаться не только астронавтам между собой и аппаратами на поверхности Луны, но и поддерживать стабильную связь с Землей.
Одним из важнейших открытий за последнее время стало обнаружение большого количества воды на поверхности Луны. Новое исследование предполагает, что в лунном реголите находится несколько сотен миллиардов тонн воды, которую смогут использовать астронавты во время своих миссий, как уже писал Фокус.