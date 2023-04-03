Перший із позаземного автопарку. Ракета Starship від SpaceX доставить на Місяць унікальний місяцехід

Компанія SpaceX уклала перший контракт на доставку вантажів на Місяць за допомогою новітньої ракети.

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Американська компанія Astrolab успішно провела випробування свого місяцехода під назвою FLEX у земних умовах. Тепер він вирушить на Місяць вже найближчим часом. Цей унікальний місяцехід має доставити на Місяць найновіша ракета від SpaceX під назвою Starship. Хоча остання ще не здійснила жодного запуску до космосу, пише Gizmodo.

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Компанія Astrolab і SpaceX уклали контракт на доставку на Місяць першого комерційного місяцехода FLEX за допомогою новітньої ракети Starship вже в 2026 році. Цей місяцехід доставить на Місяць приблизно 1 тонну корисних вантажів від невідомого поки що замовника.

Компанія Astrolab і SpaceX уклали контракт на доставку на Місяць першого комерційного місяцехода FLEX за допомогою новітньої ракети Starship вже в 2026 році. Цей місяцехід доставить на Місяць приблизно 1 тонну корисних вантажів від невідомого поки що замовника Фото: Антарктида

Компанія Astrolab вирішила створити місяцеходи FLEX для того, щоб забезпечити постійну присутність людини на супутнику Землі. Ці місяцеходи можуть відправляти на Місяць будь-які корисні вантажі, а також їх можна використовувати як транспортний засіб для двох астронавтів для пересування по місячній поверхні. FLEX оснащений роботизованою рукою, має на борту наукові прилади, а також систему для забезпечення постійного високошвидкісного зв'язку із Землею. В Astrolab вважають, що такі позаземні всюдиходи зможуть допомогти забезпечити постійну присутність людини і на Марсі.

За словами Джареда Метьюза, засновника Astrolab, його компанія створила щось більше, ніж звичайний всюдихід для переміщення на Місяці чи Марсі та доставки туди вантажів. Метьюз вважає, що ці всюдиходи зможуть допомогти створити базу на Місяці набагато швидше і з меншими витратами, ніж прийнято вважати.

За словами Джареда Метьюза, засновника Astrolab, його компанія створила щось більше, ніж звичайний усюдихід для переміщення на Місяці чи Марсі та доставки туди вантажів. Метьюз вважає, що ці всюдиходи зможуть допомогти створити базу на Місяці набагато швидше і з меншими витратами, ніж прийнято вважати Фото: Антарктида

Компанія Astrolab хоче укласти контракт із NASA для того, щоб місяцеходи FLEX використовувалися в межах місій Artemis. Американське космічне агентство вже зараз шукає підрядників, які зможуть забезпечити процес освоєння місяця надійними всюдиходами. Очікується, що у травні цього року буде оголошено конкурс, під час якого будуть обрані найкращі пропозиції.

Космічний корабель Starship будуть використовувати астронавти під час посадки на Місяць у 2025 році відповідно до контракту, який підписали NASA та SpaceX на суму 2,89 млрд доларів. Цей космічний корабель, об'єднаний з ракетою-носієм, має загальну назву Starship і після першого запуску стане найпотужнішою у світі ракетою. Але поки що ця мегаракета від Ілона Маска так і не здійснила жодного польоту до космосу. Передбачається, що цей історичний політ має відбутися у квітні цього року.

Як вже писав Фокус, нещодавно відбулася презентація новітніх скафандрів, у яких перші в 21 столітті астронавти ступлять на поверхню Місяця.

Також Фокус писав про те, що американська компанія має намір відправити на орбіту навколо Місяця сотні супутників для створення нової комунікаційної та навігаційної мережі. Вона дозволить спілкуватися не лише астронавтам між собою та апаратами на поверхні Місяця, а й підтримувати стабільний зв'язок із Землею.

Одним із найважливіших відкриттів останнім часом стало виявлення великої кількості води на поверхні Місяця. Нове дослідження передбачає, що в місячному реголіті знаходиться кілька сотень мільярдів тонн води, яку зможуть використати астронавти під час своїх місій, як писав Фокус.