Кто впервые за 50 лет полетит к Луне: NASA назвало имена астронавтов миссии Artemis 2

Осенью 2024 года впервые с 1972 года вокруг Луны совершат облет четверо астронавтов на космическом корабле Orion.

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Последний раз на Луне побывали астронавты миссии "Аполлон-17" в 1972 году. NASA объявило о том, что готовится к возвращению человека на Луну уже в конце 2025 года. Это будет третий этап новой лунной программы Artemis, который называется Artemis 3. Но до этого в ноябре 2024 года вокруг Луны совершат облет на космическом корабле Orion трое американцев и один астронавт из Канады. 3 апреля NASA объявило имена этих четырех землян, которые войдут в состав исторической миссии, пишет New York Times.

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В понедельник, 3 апреля 2023 года, NASA официально назвало имена четырех астронавтов, которые отправятся к Луне и обратно на Землю в рамках миссии Artemis 2. Они присоединятся к тем немногим землянам, которым удалось облететь Луну (а некоторым даже ступить на ее поверхность) в рамках лунной программы "Аполлон" с 1968 по 1972 год.

Что такое миссия Artemis 2?

С тех пор, как завершилась лунная программа "Аполлон" в 1972 году высадкой последних на сегодня астронавтов на Луну, больше попыток повторить подобный успех не было. И только несколько лет назад NASA заявило о новой лунной программе, которая получила название Artemis ("Артемида").

В ноябре прошлого года состоялась успешная реализация первого этапа этой программы под названием Artemis 1. Тогда самая мощная на сегодня ракета-носитель Space Launch System отправила к Луне беспилотный космический корабль Orion. Об этом событии Фокус уже писал. Корабль успешно облетел Луну и вернулся на Землю в декабре прошлого года. Как происходило это возвращение Фокус также уже писал.

В ноябре прошлого года состоялась успешная реализация первого этапа этой программы под названием Artemis 1. Тогда самая мощная на сегодня ракета-носитель Space Launch System отправила к Луне беспилотный космический корабль Orion Фото: NASA

Напоминаем, что NASA в начале марта этого года объявило о том, что в ноябре 2024 года состоится старт миссии Artemis 2. Она будет очень похожа на маршрут миссии Artemis 1, но важные отличия состоят в том, что на борту космического корабля Orion будет находится четверо астронавтов: один из Канады и трое из США. Весь их полет к Луне, вокруг нее и возвращение на Землю займет 10 дней. После возвращения на Землю корабль с экипажем должен будет приводнится в водах Тихого океана. Это будет последний испытательный полет NASA перед высадкой первых за 50 лет астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis 3 в 2025 году.

Из кого NASA выбирало астронавтов для полета к Луне в 2024 году?

На сегодняшний день в NASA числится 41 астронавт и именно из них американское космическое агентство выбрало троих, которые полетят к Луне в рамках миссии Artemis 2. Четвертый астронавт был выбран Канадским космическим агентством из своего состава астронавтов.

Кстати, трое астронавтов NASA не могли принимать участие в выборе претендентов на полет к Луне потому как они находятся на борту Международной космической станции (МКС). Еще несколько человек также не участвовали в отборе, так они готовятся к будущим полетам на МКС. Но все эти астронавты, и даже те, кто просто не прошел отбор по другим причинам имеют шанс попасть в состав четырех счастливчиков, которые полетят на луну с целью высадится на ее поверхность в 2025 году. Согласно заявлению NASA, этот экипаж будет впервые состоять не только из мужчин. На Луну в рамках миссии Artemis 3 должны впервые полететь женщина, а также, что немаловажно, представитель не европеоидного происхождения.

Через неделю после запуска с Земли комический корабль Orion, запуск которого обошелся NASA в 4 млрд долларов, достиг Луны и приблизился к нашему спутнику очень близко Фото: NASA

Кто полетит к Луне в рамках миссии Artemis 2: имена астронавтов

Состав экипажа пилотирумой миссии к Луне Artemis 2: Рид Уайcмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хэнсен Фото: NASA

В 10-дневнй полет к Луне и обратно на борту космического корабля Orion, который отправит в космос ракета-носитель Space Launch System, полетят следующие астронавты NASA и Канадского космического агентства.

В состав экипажа миссии Artemis 2 войдут: командир Рид Уайсмен, пилот Виктор Гловер, а также специалисты миссии Кристина Кох и Джереми Хэнсен. Именно Хэнсен является представителем Канады, и он станет первым не американцем, который полетит к Луне.

Рид Уайсмен

47-летний Рид Уайсмен был главным астронавтом NASA, пока не покинул этот пост в ноябре прошлого года. В 2009 году капитан ВМС США стал астронавтом NASA. В 2014 году он провел 165 дней на борту Международной космической станции.

Виктор Гловер

46-летний Виктор Гловер, бывший капитан ВМС США, стал астронавтом NASA в 2013 году. Он был пилотом первой миссии SpaceX Crew Dragon на Международную космическую станцию с ноября 2020 года по май 2021 года. Он провел в космосе 168 дней. Это был первый афроамериканец в составе экипажа МКС. Гловер четыре раза выходил в открытый космос.

Кристина Кох

44-летняя Кристина Кох стала астронавтом NASA в 2013 году, а до этого она работала инженером в Центре космических полетов NASA имени Годдарда. Также она участвовала в американских научных экспедициях в Антарктиду.

Кох обладательница важного рекорда – она стала первой женщиной, которая провела в космосе на МКС 328 дней. Также вместе с Джессикой Меир Кох совершила первые среди женщин-астронавтов три выхода в открытый космос в 2019 и 2020 годах. Вообще у Кох в ее послужном списке шесть выходов в открытый космос общей длительностью 42 часа 15 минут.

Джереми Хэнсен

47-летний Джереми Хэнсен является одним из четырех астронавтов Канадского космического агентства. Астронавтом он стал в 2009 году. Хэнсен, который когда-то был военным летчиком и имеет звание полковника ВС Канады, еще ни разу не летал в космос.

Как будет проходить миссия Artemis 2?

Как уже было сказано выше, в ноябре следующего года (точная дата станет известна позже) ракета-носитель Space Launch System выведет в космос космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту. Главная задача экипажа не просто совершить облет Луны в рамках 10-дневной миссии (кстати миссия Artemis 1 длилась 26 дней), а проверить работоспособность систем жизнеобеспечения, связи и навигации корабля. То есть астронавты должны убедится в том, что на этом корабле можно безопасно и успешно осуществить высадку на Луну в 2025 году.

В рамках полета экипаж миссии Artemis 2 побывает на расстоянии в 10 400 км от поверхности Луны, а также облетит наш спутник с обратной стороны на расстоянии в 10 300 км. Это будет самое большое расстояние, на котором до сегодня побывал корабль с экипажем если говорить о расстоянии до Земли. В время этого полета в далекий космос астронавты смогут увидеть полностью и Землю, и Луну.

В рамках полета экипаж миссии Artemis 2 побывает на расстоянии в 10 400 км от поверхности Луны, а также облетит наш спутник с обратной стороны на расстоянии в 10 300 км. Это будет самое большое расстояние, на котором до сегодня побывал корабль с экипажем если говорить о расстоянии до Земли. В время этого полета в далекий космос астронавты смогут увидеть полностью и Землю, и Луну Фото: NASA

Почему NASA возвращается на Луну?

Руководители NASA говорят, что полет на Луну занимает центральное место в программе будущих пилотируемых космических полетов и это не просто повторение подвига США, когда стране удалось отправить человека на спутник Земли в 1969 году. В NASA заявляют, что длительные миссии на Луну являются подготовкой для первого пилотируемого полета на Марс. Конечно же NASA хочет построить на луне первую базу, а затем и полноценную колонию. Кстати, в освоении Луны поможет будущая лунная космическая станция под названием Gateway, которая будет построена через несколько лет. Она будет своеобразный космическим аванпостом, с помощью которого астронавты смогут высаживаться на Луне, а в следующем десятилетии или позже, эта станция станет перевалочным пунктом для полетов на Марс.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, сколько времени нужно людям, чтобы колонизировать Марс и другие планеты. Колонизировать Красную планету может быть легче, чем планеты, расположенные за пределами Солнечной системы.