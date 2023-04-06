Три великі астероїди на підльоті: космічні камені підійдуть до Землі майже на 3 млн км

США прийняли нову стратегію планетарного захисту за кілька днів до того, як серія астероїдів досить великого розміру йде на зближення з планетою.

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У Лабораторії реактивного руху NASA повідомили про те, що 3 досить великі астероїди повинні наблизитися до Землі в четвер, 6 квітня. До цього ще 2 астероїди успішно оминули нашу планету. Все це відбувається на тлі того, що Білий дім оголосив про ухвалення нової стратегії планетарного захисту від потенційно небезпечних космічних об'єктів, пише Forbes.

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За даними Лабораторії реактивного руху NASA, в середу, 5 квітня, повз Землю пронеслися два астероїди невеликих розмірів, а в четвер, 6 червня, на близькій за космічними мірками відстані від Землі повинні пролетіти ще три великі космічні камені. Один із них відноситься до категорії потенційно небезпечних.

Астероїди, які вже оминули Землю 5 квітня:

Астероїд під назвою 2023 GE має ширину 11 метрів і пролетів повз Землю на відстані 913 тисяч км. Це майже вдвічі далі, ніж Місяць від нашої планети.

20-метровий астероїд 2023 FQ7 пройшов Землю на відстані 5,75 млн км.

У Лабораторії реактивного руху NASA повідомили про те, що 3 досить великі астероїди повинні наблизитися до Землі в четвер, 6 квітня. До цього ще 2 астероїди успішно оминули нашу планету Фото: wikipedia

Астероїди, які йдуть на зближення із Землею 6 квітня:

Найближче до Землі знаходитиметься найбільший із трьох астероїдів, що летять до нас, який називається 2023 FM. Його розмір оцінюється в 146 метрів, а це в 1,5 рази більше за розмір футбольного поля. Він повинен пролетіти повз Землю на відстані 3 млн км. Водночас цей космічний камінь є потенційно небезпечним для нашої планети з огляду на його розмір.

30-метровий астероїд 2023 FE4, а це приблизна висота 9-поверхової будівлі, має пролетіти повз планету на відстані 3,69 млн км.

Останнім у цьому тріо космічного каміння є 46-метровий астероїд 2023 FZ3, який можна порівняти з розмірами великого авіалайнера. Він повинен здійснити проліт повз Землю на відстані 4,19 млн км.

Як вже було сказано вище, у NASA повідомили про те, що переживати через ці астероїди не варто, оскільки жоден з них не повинен впасти на нашу планету. Але якби це сталося, то з огляду на їх розмір, вони могли б викликати локальну катастрофу великих масштабів на місці падіння.

NASA постійно оцінює ризики, пов'язані з навколоземними астероїдами, які наближаються до нашої планети ближче ніж на 7,5 млн км. Але щоб вважатися небезпечним космічним каменем такі астероїди повинні мати розмір не менше 140 метрів.

У NASA повідомили про те, що переживати через ці астероїди не варто, оскільки жоден з них не повинен впасти на нашу планету Фото: Live Science

Тому, з наведеного вище списку таким є тільки астероїд 2023 FM, який у разі входження в атмосферу Землі міг би досягти поверхні і виділити величезну кількість енергії в результаті удару. Така вибухова хвиля може запросто стерти з Землі величезний мегаполіс або кілька міст меншого розміру.

Що стосується потенційного зіткнення із Землею астероїдів 2023 FE4 і 2023 FZ3, то, за словами вчених, вони, найімовірніше, вибухнуть в атмосфері, але при цьому розпадуться на частини. І ці уламки можуть завдати серйозної шкоди.

Нова стратегія планетарного захисту

Ще 3 квітня Білий дім оголосив про нову стратегію планетарного захисту, яка допоможе виявити, приготуватися та запобігти зіткненню небезпечних астероїдів із Землею. Ця стратегія включає шість основних цілей на майбутнє десятиліття. Зокрема, йдеться про активізацію зусиль щодо виявлення потенційно небезпечних космічних об'єктів, зміцнення міжнародного співробітництва та розробки засобів для відображення будь-якої подібної потенційної космічної загрози.

Що таке астероїди та скільки їх вже виявили?

Астероїдами називають космічні камені, що обертаються навколо Сонця. Вони є залишками будівельних матеріалів, з яких сформувалася наша Сонячна система, зокрема планети та супутники. Хоча це сталося понад 4,5 млн років тому, астероїди все ще обертаються навколо нашої зірки, переважно перебуваючи на орбіті між Марсом та Юпітером.

Астероїдами називають космічні камені, що обертаються навколо Сонця. Вони є залишками будівельних матеріалів, з яких сформувалася наша Сонячна система, зокрема планети та супутники. Фото: NASA

Вчені зараз мають технології для того, щоб дуже точно передбачити траєкторію польоту того чи іншого космічного каменю, особливо якщо йдеться про їхнє зближення із Землею. Поки що в NASA заявляють, що до кінця 21 століття жоден астероїд не повинен врізатися в нашу планету. Але вчені виявили лише 40% небезпечних астероїдів, які можуть стерти з лиця Землі величезні мегаполіси, такі як Нью-Йорк.

За даними NASA, на сьогодні вчені виявили 1278331 астероїдів, але їх кількість більша. До речі, всі ці астероїди мають загальну масу, яка насправді менша за масу Місяця.

Фокус вже писав про те, що вчені розповіли, що станеться, якщо астероїд Рюгу, шириною майже 1 км, впаде на Землю.

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