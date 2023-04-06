Три больших астероида на подлете: космические камни подойдут к Земле почти на 3 млн км

США приняли новую стратегию планетарной защиты как раз за несколько дней до того, как серия астероидов достаточно крупного размера идет на сближение с планетой.

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В Лаборатории реактивного движения NASA сообщили о том, что 3 достаточно крупных астероида должны приблизиться к Земле в четверг, 6 апреля. До этого еще 2 астероида успешно миновали нашу планету. Все это происходит на фоне того, что Белый дом объявил о принятии новой стратегии планетарной защиты от потенциально опасных космических объектов, пишет Forbes.

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По данным Лаборатории реактивного движения NASA, в среду, 5 апреля, мимо Земли пронеслись два астероида относительно небольших размеров, а в четверг, 6 июня, на близком по космическим меркам расстоянии от Земли должны пролететь еще три более крупных космических камня. Один из них относится к категории потенциально опасных.

Астероиды, которые уже миновали Землю 5 апреля:

Астероид под названием 2023 GE имеет ширину 11 метров и пролетел мимо Земли на расстоянии в 913 тысяч км. Это почти в два раза дальше, чем находится Луна от нашей планеты.

20-метровый астероид 2023 FQ7 миновал Землю на расстоянии в 5,75 млн км км.

В Лаборатории реактивного движения NASA сообщили о том, что 3 достаточно крупных астероида должны приблизится к Земле в четверг, 6 апреля. До этого еще 2 астероида успешно миновали нашу планету Фото: wikipedia

Астероиды, которые идут на сближение с Землей 6 апреля:

Ближе всего к Земле будет находиться самый крупный из трех летящих к нам астероидов, который называется 2023 FM. Его размер оценивается в 146 метров, а это в 1,5 раза больше размера футбольного поля. Он должен пролететь мимо Земли на расстоянии в 3 млн км. В то же время этот космический камень является потенциально опасным для нашей планеты, учитывая его размер.

30-метровый астероид 2023 FE4, а это примерная высота 9-этажного здания, должен пролететь мимо планеты на расстоянии в 3,69 млн км.

Последним в этом трио космических камней является 46-метровый астероид 2023 FZ3, который сопоставим с размерами большого авиалайнера. Он должен совершить пролет мимо Земли на расстоянии в 4,19 млн км.

Как уже было сказано выше, в NASA сообщили о том, что переживать из-за этих астероидов не стоит, так как ни один из них не должен упасть на нашу планету. Но если бы это произошло, то учитывая их размер, они могли бы вызвать локальную катастрофу больших масштабов на месте падения.

NASA постоянно оценивает риски, связанные с околоземными астероидами, которые приближаются к нашей планете ближе, чем на 7,5 млн км. Но, чтобы считаться опасным космическим камнем такие астероиды должны иметь размер не менее 140 метров.

В NASA сообщили о том, что переживать из-за этих астероидов не стоит, так как ни один из них не должен упасть на нашу планету Фото: Live Science

Поэтому, из выше приведенного списка таковым является только астероид 2023 FM, который в случае вхождения в атмосферу Земли мог бы достичь поверхности и выделить огромное количество энергии в результате удара. Такая взрывная волна может запросто стереть с лица Земли огромный мегаполис или несколько городов меньшего размера.

Что касается потенциального столкновения с Землей астероидов 2023 FE4 и 2023 FZ3, то, по словам ученых, они скорее всего, взорвутся в атмосфере, но при этом распадутся на части. И эти обломки могут причинить серьезный ущерб.

Новая стратегия планетарной защиты

Еще 3 апреля Белый дом объявил о новой стратегии планетарной защиты, которая поможет обнаружить, приготовиться и предотвратить столкновение опасных астероидов с Землей. Эта стратегия включает в себя шесть главных целей на предстоящее десятилетие. В частности, речь идет об активизации усилий по обнаружению потенциально опасных космических объектов, укреплении международного сотрудничества и разработке средств для отражения любой подобной потенциальной космической угрозы.

Что такое астероиды и сколько их уже обнаружили?

Астероидами называют космические камни, которые вращаются вокруг Солнца. Они являются остатками строительных материалов, из которых сформировалась наша Солнечная система, в том числе планеты и спутники. Хотя это произошло более 4,5 млн лет назад, астероиды все еще вращаются вокруг нашей звезды, в основном находясь на орбите между Марсом и Юпитером.

Астероидами называют космические камни, которые вращаются вокруг Солнца. Они являются остатками строительных материалов, из которых сформировалась наша Солнечная система, в том числе планеты и спутники Фото: NASA

Ученые сейчас имеют технологии для того, чтобы очень точно предсказать траекторию полета того или иного космического камня, особенно если речь идет об их сближении с Землей. Пока что в NASA заявляют, что до конца 21 века ни один астероид не должен врезаться в нашу планету. Но ученые обнаружили только 40% опасных астероидов, которые могут стереть с лица Земли огромные мегаполисы, такие как Нью-Йорк.

По данным NASA, на сегодня ученые обнаружили 1 278 331 астероидов, но их количество больше. Кстати, все эти астероиды имеют общую массу, которая на самом деле меньше массы Луны.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, что произойдет, если астероид Рюгу, шириной почти в 1 км, упадет на Землю.

Также Фокус писал о том, что существует 5 астероидов, которые имеют потенциальный шанс врезаться в нашу планету в будущем.