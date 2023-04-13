Космические метаморфозы. Обнаружен "теплый Юпитер": он скоро превратится в другую планету

Вокруг далекой карликовой звезды обнаружена новая экзопланета по размерам похожая на Юпитер, но под действием другой планеты она вскоре изменится.

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С помощью космического телескопа TESS астрономы нашли новую планету, которая вращается вокруг карликовой звезды на расстоянии в 1061 световой год от нас. Эта планета является "теплым Юпитером", но после приближения к звезде-хозяину она превратится в "горячий Юпитер", пишет Space.

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Космический телескоп ТESS используют астрономы для поиска экзопланет, то есть планет, расположенных за пределами Солнечной системы. На сегодняшний день телескоп обнаружил уже 6200 кандидатов на звание планеты, из которых 3000 уже получили этот статус. Вообще сейчас уже астрономам известно о более 5200 экзопланет, которые были обнаружены разными космическими телескопами.

Космический телескоп ТESS использует для поиска экзопланет так называемый транзитный метод, суть которого состоит в том, что когда планета проходит перед своей звездой-хозяином, то свет последней становится более тусклым. Если этот процесс повторяется несколько раз, то скорее всего на яркость звезды с нашей точки зрения влияет как раз неизвестная экзопланета.

Новая планета, получившая название TOI-4127 b (она находится на расстоянии в 1061 световой год от нас) совершает полный оборот вокруг карликовой звезды TOI-4127 (она похожа на Солнце, но имеет немного большую массу) за чуть больше, чем 56 дней. То есть год на этой планете длится именно этот период времени.

Планета TOI-4127 b по размеру всего в 1,1 раза больше Юпитера, а по массе превышает массу "нашего" газового гиганта в 2,3 раза. Эта экзопланета имеет вытянутую орбиту и максимально приближается к своей звезде на расстояние в примерно 50 млн км, что составляет 1/3 расстояния Земли от Солнца.

Планета TOI-4127 b по размеру всего в 1,1 раза больше Юпитера, а по массе превышает массу "нашего" газового гиганта в 2,3 раза Фото: space.com

Ученые назвали эту планету "теплым Юпитером", потому как температура на поверхности газового гиганта составляет примерно 332 градуса Цельсия. А это намного ниже, чем температура более известных планет под названием "горячие Юпитеры".

Очень многие экзопланеты, обнаруженные астрономами с помощью космического телескопа ТESS, принадлежат как раз к классу "горячих Юпитеров". То есть это планеты похожие по размеру на Юпитер (или их размер немного больше), которые вращаются очень близко к своим звездам (в среднем на расстоянии в 15 млн км и ближе) и год здесь составляет от 10 и меньше дней.

Что касается планеты TOI-4127 b, то ученые считают, что она недолго будет оставаться "теплым Юпитером" и вскоре станет "горячим Юпитером" под влиянием другой планеты.

Астрономы считают, что такие "теплые" газовые гиганты со временем изменяют свою орбиту под влиянием других планет в своих звездных системах, что приводит к приближению этих "теплых Юпитеров" к своим звездам. То есть они начинают вращаться намного ближе вокруг своих звезд-хозяев.

Ученые считают, что экзопланета TOI-4127 b может изменить свою орбиту из-за гравитационного влияния другой, пока неоткрытой планеты и таким образом станет "горячим Юпитером". Астрономы говорят, что изучение этот планеты может дать больше информации о том, как формируются такие горячие газовые гиганты.

Как уже писал Фокус, ученые нашли новый естественный спутник Земли. Он намного меньше Луны и вообще является астероидом.