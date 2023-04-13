Четыре комнаты и один туалет: в NASA показали, каким будет первое жилье людей на Марсе (фото)
Начиная с июня этого года четыре добровольца проведут год в напечатанном на 3D-принтере помещении Mars Dune Alpha, притворяясь, что они живут на Марсе.
NASA представило свою напечатанную на 3D-принтере среду обитания под названием Mars Dune Alpha, которая находится в закрытом помещении в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. В этом смоделированном марсианском комплексе четверо добровольцев проведут целый год. NASA хочет проверить, как будут действовать в тех или иных ситуациях люди и насколько повлияет на их здоровье пребывание в закрытом пространстве в течение такого длительного времени. Это необходимо для понимания того, как будут жить на Марсе первые астронавты, пишет Futurism.
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С июня 2023 года четыре человека, которые будут отобраны NASA, будут жить и работать в специально оборудованном помещении, которое максимально имитирует здание, построенное на Марсе с использованием технологии 3D-печати. В NASA считают, что создали максимально реалистичные марсианские условия, чтобы изучить влияние изоляции и ограниченных ресурсов на физическое и психическое здоровье человека, который будет находиться на Марсе в течение длительного времени. В этом помещении четверо добровольцев будут проводить эксперименты, выращивать пищу и заниматься физическими упражнениями.
Среда обитания Mars Dune Alpha имеет площадь в 157 кв.м и внутри находится четыре отдельных комнаты, а также отдельная комната с душем и туалетом. Эти комнаты представляют собой лабораторию для проведения экспериментов, теплицу для выращивания продуктов питания, пункт медицинской помощи, а также комнату отдыха.
В теплицах, например, можно будет выращивать готовые к употреблению овощи и результаты этого эксперимента покажут, насколько хорошо смогут будущие астронавты обеспечить себя продуктами питания на Марсе. Что касается комнаты отдыха, то здесь уже находятся настольные игры, такие как "Монополия", а также игровые приставки.
Кроме того, вокруг жилого комплекса создано еще одно закрытое помещение, в котором создана имитация поверхности Марса, куда "колонисты" в специальных скафандрах смогут выходить через шлюз. Участники эксперимента смогут собирать образцы горной породы "на поверхности Марса" для проведения исследований.
По словам ученых, еда и ресурсы у "жителей Марса" будут ограниченными, а потому им придется научится их правильно распределять. Для еще большего погружения в марсианскую среду, во время связи "с Землей" будущие обитатели симуляции Марса будут ждать ответа в течение 22 минут, как это будет происходить в реальности.
По словам ученых из NASA, четырем добровольцам придется не только наладить рабочие отношения, но и научится ладить друг с другом в течение года. За участниками эксперимента будет вестись постоянное наблюдение, а в конце этой "миссии на Марс" ученые хотят тщательно изучить все полученные результаты для того, чтобы правильно спланировать настоящий полет первых астронавтов на Марс.
NASA хочет отправить первых людей Красную планету уже в конце следующего десятилетия. Первый полет продлится примерно 9 месяцев и настоящим астронавтам на Марсе придется задержаться на планете на целых 2,5 года.
Фокус уже писал о том, что компания SpaceX показала, как будут выглядеть полеты на Марс на ракете Starship, а также как будет выглядеть первая марсианская колония.