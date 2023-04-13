Четыре комнаты и один туалет: в NASA показали, каким будет первое жилье людей на Марсе (фото)

Начиная с июня этого года четыре добровольца проведут год в напечатанном на 3D-принтере помещении Mars Dune Alpha, притворяясь, что они живут на Марсе.

Related video

NASA представило свою напечатанную на 3D-принтере среду обитания под названием Mars Dune Alpha, которая находится в закрытом помещении в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. В этом смоделированном марсианском комплексе четверо добровольцев проведут целый год. NASA хочет проверить, как будут действовать в тех или иных ситуациях люди и насколько повлияет на их здоровье пребывание в закрытом пространстве в течение такого длительного времени. Это необходимо для понимания того, как будут жить на Марсе первые астронавты, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

С июня 2023 года четыре человека, которые будут отобраны NASA, будут жить и работать в специально оборудованном помещении, которое максимально имитирует здание, построенное на Марсе с использованием технологии 3D-печати. В NASA считают, что создали максимально реалистичные марсианские условия, чтобы изучить влияние изоляции и ограниченных ресурсов на физическое и психическое здоровье человека, который будет находиться на Марсе в течение длительного времени. В этом помещении четверо добровольцев будут проводить эксперименты, выращивать пищу и заниматься физическими упражнениями.

С июня 2023 года четыре человека, которые будут отобраны NASA, будут жить и работать в специально оборудованном помещении, которое максимально имитирует здание, построенное на Марсе с использованием технологии 3D-печати Фото: NASA

Среда обитания Mars Dune Alpha имеет площадь в 157 кв.м и внутри находится четыре отдельных комнаты, а также отдельная комната с душем и туалетом. Эти комнаты представляют собой лабораторию для проведения экспериментов, теплицу для выращивания продуктов питания, пункт медицинской помощи, а также комнату отдыха.

В NASA считают, что создали максимально реалистичные марсианские условия, чтобы изучить влияние изоляции и ограниченных ресурсов на физическое и психическое здоровье человека, который будет находится на Марсе в течение длительного времени Фото: NASA

В теплицах, например, можно будет выращивать готовые к употреблению овощи и результаты этого эксперимента покажут, насколько хорошо смогут будущие астронавты обеспечить себя продуктами питания на Марсе. Что касается комнаты отдыха, то здесь уже находятся настольные игры, такие как "Монополия", а также игровые приставки.

Среда обитания Mars Dune Alpha имеет площадь в 157 кв.м и внутри находится четыре отдельных комнаты, а также отдельная комната с душем и туалетом Фото: NASA

Кроме того, вокруг жилого комплекса создано еще одно закрытое помещение, в котором создана имитация поверхности Марса, куда "колонисты" в специальных скафандрах смогут выходить через шлюз. Участники эксперимента смогут собирать образцы горной породы "на поверхности Марса" для проведения исследований.

По словам ученых, еда и ресурсы у "жителей Марса" будут ограниченными, а потому им придется научится их правильно распределять Фото: NASA

По словам ученых, еда и ресурсы у "жителей Марса" будут ограниченными, а потому им придется научится их правильно распределять. Для еще большего погружения в марсианскую среду, во время связи "с Землей" будущие обитатели симуляции Марса будут ждать ответа в течение 22 минут, как это будет происходить в реальности.

Кроме того, вокруг жилого комплекса создано еще одно закрытое помещение, в котором создана имитация поверхности Марса, куда "колонисты" в специальных скафандрах смогут выходить через шлюз Фото: NASA

По словам ученых из NASA, четырем добровольцам придется не только наладить рабочие отношения, но и научится ладить друг с другом в течение года. За участниками эксперимента будет вестись постоянное наблюдение, а в конце этой "миссии на Марс" ученые хотят тщательно изучить все полученные результаты для того, чтобы правильно спланировать настоящий полет первых астронавтов на Марс.

В теплицах, например, можно будет выращивать готовые к употреблению овощи и результаты этого эксперимента покажут насколько хорошо смогут будущие астронавты обеспечить себя продуктами питания на Марсе Фото: NASA

NASA хочет отправить первых людей Красную планету уже в конце следующего десятилетия. Первый полет продлится примерно 9 месяцев и настоящим астронавтам на Марсе придется задержаться на планете на целых 2,5 года.

Фокус уже писал о том, что компания SpaceX показала, как будут выглядеть полеты на Марс на ракете Starship, а также как будет выглядеть первая марсианская колония.