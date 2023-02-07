Марсохід NASA знайшов на Марсі "Какао": позапланетний об'єкт розміром 30 см (фото)

Виявлений марсоходом Curiosity камінь складається з відмінною речовини, ніж каміння, що оточує його, на поверхні Червоної планети.

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Марсохід Curiosity виявив на поверхні Марса досить великий метеорит, який отримав назву Какао, і він складається із заліза та нікелю, пише Gizmodo.

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Під час своєї подорожі поверхнею Марса космічний апарат, як зазвичай, робив знімки поверхні та надсилав їх на Землю. На одному зі знімків учені виявили незвичайний камінь, який виділявся серед інших навколишніх каменів. Тому вчені дали команду марсоходу Curiosity зробити докладніші зображення цього об'єкта, щоб краще зрозуміти, який він.

[ + – ] Марсохід Curiosity виявив на поверхні Марса досить великий метеорит, який отримав назву Какао, і він складається із заліза та нікелю Фото: NASA

Аналіз даних марсохода показав, що апарат виявив метеорит діаметром 30 см, який складається із заліза та нікелю. Вчені назвали його Какао та вважають, що склад цього космічного каменя відрізняється від складу решти каміння, яке розташоване з ним поруч. За словами вчених, дуже складно визначити точний вік цього метеорита, але, можливо, він перебуває тут уже мільйони років.

Уже втретє за час перебування на Марсі з 2012 року марсохід Curiosity виявив тут метеорит. Наприклад, у 2014 році він знайшов у кратері Гейла метеорит "Ліван" діаметром майже 2 метри, який складається із заліза. А через два роки — метеорит Egg Rock, який також складається із заліза, але за розміром еквівалентний тенісному м'ячу. Цей камінь марсохід виявив у районі гори Еоліда, яка височіє над кратером Гейла на майже 6 км.

[ + – ] Під час своєї подорожі поверхнею Марса космічний апарат, як зазвичай, робив знімки поверхні та надсилав їх на Землю. На одному зі знімків учені виявили незвичайний камінь, який виділявся серед інших навколишніх каменів. Фото: NASA

До речі, подібні залізні метеорити часто падають на Землю, і відомо, що в деяких імператорів Японії та у фараона Стародавнього Єгипту Тутанхамона була зброя, яку створили із залізних метеоритів.

Головне завдання марсохода Curiosity вже більше 10 років — це з'ясувати, чи були потрібні умови в далекому минулому на сьогодні холодному та пустельному Марсі для зародження та підтримки життя. В принципі, та сама мета стоїть і перед марсоходом Perseverance, який досліджує поверхню Марса в кратері Єзеро на відстані 3,5 тисячі км від Curiosity. Але Perseverance має набір сучасніших приладів.

До речі, марсохід Perseverance також збирає зразки гірських порід, які на початку наступного десятиліття будуть доставлені на Землі. Якщо все піде за планом, це буде перший випадок в історії, коли зразки з іншої планети зможуть дослідити вчені. Щодо метеоритів на Марсі, то в NASA заявили, що марсоходи не збирають ці зразки для доставки на Землю, а вивчають на місці.

Фокус уже писав, що зараз деякі приватні компанії ведуть розробку ядерних двигунів для космічних ракет. Такі двигуни дозволять значно скоротити час подорожі до інших планет Сонячної системи, зокрема на Марс.

Також Фокус писав про те, як відбувається підготовка до відправлення перших зразків гірської породи з Марса до їхнього відправлення на Землю та взагалі з яких етапів складатиметься ця місія.