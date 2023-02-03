Із шиком на Марс. Rolls-Royce представила проєкт ядерного двигуна для космічних ракет (фото)

Компанія працює з Космічним агентством Великобританії в межах створення нових типів двигунів для космічних ракет, які дозволять здійснювати швидші мандрівки в космосі.

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Системи ядерного поділу, які використовують енергію, виділену під час розщеплення атомів, можна використовувати для забезпечення електроенергією майбутніх баз на Місяці та Марсі. З іншого боку, ядерні двигуни можуть допомогти скоротити час подорожі в космосі для космічних ракет. Наприклад, ракета з таким двигуном доставить астронавтів на Марс не за 6-9 місяців, як це можуть зробити нинішні космічні ракети, а в рази швидше. Саме в межах реалізації проєкту створення нового типу космічного двигуна компанія Rolls-Royce представила свою версію цього ядерного пристрою, пише Space.

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Компанія Rolls-Royce, яка працює спільно з Космічним агентством Великобританії над створенням нових типів двигунів для космічних ракет, може стати причетною до нової доби в космічних подорожах. Декілька днів тому компанія представила попередню версію ядерного мікрореактора, який може стати частиною нової рухової системи для майбутніх космічних ракет.

[ + – ] Системи ядерного поділу, які використовують енергію, виділену під час розщеплення атомів, можна використовувати для забезпечення електроенергією майбутніх баз на Місяці та Марсі. З іншого боку, ядерні двигуни можуть допомогти скоротити час подорожі в космосі для космічних ракет. Наприклад, ракета з таким двигуном доставить астронавтів на Марс не за 6-9 місяців, як це можуть зробити нинішні космічні ракети, а в рази швидше. Фото: NASA

За словами розробників, уран, який міститься в реакторі, оточений кількома захисними шарами. Так навіть найекстремальніші умови космосу не вплинуть на цілісність конструкції та її працездатність.

[ + – ] За словами розробників, уран, який міститься в реакторі, оточений кількома захисними шарами. Так навіть найекстремальніші умови космосу не вплинуть на цілісність конструкції та її працездатність. Фото: space.com

Ядерні енергетичні системи вже давно використовуються в космічних апаратах. Ідеться про радіоізотопні термоелектричні генератори (РТГ), які насправді не є ядерними реакторами, тобто тут не відбувається ядерний поділ. Це ядерні батареї, які перетворюють тепло, що виділяється під час розпаду радіоактивних елементів, на електроенергію.

Наприклад, РТГ досі забезпечують енергією такі космічні апарати як "Вояджер-1" і "Вояджер-2", які вже кілька років перебувають у міжзоряному просторі, як уже писав Фокус. Також РТГ використовують і марсоходи Perseverance та Curiosity, які займаються вивченням Марса.

[ + – ] Також РТГ використовують і марсоходи Perseverance та Curiosity, які нині займаються вивченням Марсу Фото: NASA

Поки що людство не створило ядерних двигунів для космічних ракет, які дозволили б значно скоротити час подорожей у космосі. Але, як уже писав Фокус, зараз триває розробка ядерного двигуна для космічної ракети, яка зможе доставити астронавтів на Марс за рекордні півтора місяця.

Із іншого боку, існує ще й термоядерний синтез, під час якого відбувається не поділ атомів, а їх злиття. Під час цього синтезу виділяється ще більше енергії, ніж під час ядерного поділу, і такий процес відбувається всередині зірок. Термоядерні двигуни також можуть стати реальністю в майбутньому, що дозволить космічним ракетам літати ще швидше.

Але перед тим, як використовувати термоядерну енергію в космосі, потрібно навчитися її отримувати й використовувати на Землі. Хоча, як уже писав Фокус, нещодавно в цьому плані стався значний прорив, але багато скептиків не впевнені в тому, що термоядерна енергія — це реальність найближчого майбутнього.

Також учені потрібно вирішити кілька важливих проблем для того, щоб створити повноцінний ядерний двигун, не кажучи вже про термоядерний:

Потрібно забезпечити безпеку астронавтів, щоб не постраждали від використання такого двигуна;

Потрібно зробити так, щоб двигун був максимально компактним і водночас дуже потужним — чим менший пристрій, тим нижча вартість польоту;

І найголовніше — ядерний двигун має витримати всі екстремальні умови космосу та бути максимально довговічним.

[ + – ] Варто зазначити, що ядерна енергія давно вже стала "героєм" науково-фантастичних романів і фільмів. Наприклад, із ядерною енергією навіть був пов'язаний жарт у відомому фільмі 2015 року "Марсіянин". Фото: newsweek

Варто зазначити, що ядерна енергія давно вже стала "героєм" науково-фантастичних романів і фільмів. Наприклад, із ядерною енергією навіть був пов'язаний жарт у відомому фільмі 2015 року "Марсіянин". У фільмі астронавт Марк Вотні, якого грає актор Метт Деймон, щоб забезпечити теплом свій усюдихід на Марсі, викопує похований у реголіті з міркувань безпеки ядерний реактор. І якраз у цей час герой фільму каже, що в його навчальному посібнику про Марс є розділ про наземні операції, який називається "Марк, не викопуй велику скриньку з плутонієм".

Що стосується Марса, то, як уже писав Фокус, вертоліт Ingenuity встановив новий рекорд на цій планеті — літальний апарат подолав величезну відстань за дуже стислий термін.