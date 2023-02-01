Інопланетні перегони. Вертоліт Ingenuity встановив новий рекорд на Марсі (відео)

Під час чергового польоту над поверхнею Червоної планети літальний апарат подолав величезну відстань у стислі терміни.

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Перший літальний апарат в історії людства, що знаходиться на іншій планеті, під час чергового польоту довів, що він здатний на неймовірні здобутки, пише Space.

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Вертоліт Ingenuity, який з лютого 2021 року разом із марсоходом Perseverance досліджує кратер Єзеро у пошуках позаземного життя, здійснив свій 41 політ над поверхнею Марса. Кратер Єзеро, діаметром 45 км, як вважають вчені, колись був заповнений водою, а отже тут могло бути мікробне життя. Саме її шукає марсохід Perseverance, а в цьому йому допомагає вертоліт Ingenuity.

Фокус раніше вже писав про те, що цей літальний апарат зміг піднятися над поверхнею Марса на рекордну для себе висоту ще у грудні минулого року.

[ + – ] Під час чергового вильоту гелікоптер робив знімки поверхні Марса, з яких вчені створили невеликий відеоролик. На знімках можна побачити тінь літального апарату на поверхні, а також сліди, які залишив марсохід Perseverance під час руху Фото: NASA

Але зараз він має нове досягнення. Під час чергового вильоту, 41-го за рахунком (а це у 8 разів більше польотів, ніж припускали вчені з NASA для цього апарату) він зміг подолати відстань 183 метри. Щоправда, це сукупна відстань, яка враховує дистанцію між місцем зльоту, крайньою точкою польотної місії та її повернення назад. Але це ще не все. Вертоліт Ingenuity зміг виконати цей політ за неймовірні для нього 109 секунд, тобто він летів набагато швидше, ніж раніше.

Під час чергового вильоту гелікоптер робив знімки поверхні Марса, з яких вчені створили невеликий відеоролик. На знімках можна побачити тінь літального апарату на поверхні, а також сліди, які залишив марсохід Perseverance під час руху. 41-й виліт став можливим після того, як на Марсі вщухла невеличка піщана буря.

Що стосується марсохода Perseverance, то, як уже писав Фокус, завершив складування на поверхні Марса запасних трубок із зразками місцевої породи, які, можливо, будуть відправлені на Землю на початку 2030-х років. Річ у тому, що у марсохода всередині зберігається основний набір зразків, які мають бути доставлені на Землю у 2033 році. Але це станеться лише в тому випадку, якщо марсохід самостійно зможе дістатися місця посадки спеціального апарату, який і забере основні зразки. Як це буде, Фокус вже писав.

Якщо ж Perseverance не "доживе" до моменту відправки зразків на Землю, то тут стане в пригоді його резервний "склад" із трубок зі зразками. За ними прилетять схожі на Ingenuity два вертольоти та заберуть їх до місця відправлення на орбіту. Космічний апарат, що знаходиться там, буде ключовим у цій місії, адже він доставить весь зібраний на Марсі матеріал ученим. Принаймні таким є план місії Mars Sample Return, яку готують NASA та Європейське космічне агентство.

41-й політ вертольота Ingenuity показує, що ця технологія є не просто робочою, а й дуже ефективною, що відкриває шлях для розробок нових літальних апаратів, які вирушать не тільки на Марс, а й на інші об'єкти Сонячної системи у майбутньому.

Зараз Ingenuity є незамінним помічником для марсохода Perseverance, адже він допомагає наземному апарату знаходити нові цілі для дослідження, а також уникати небезпечних ділянок на Марсі.

Фокус також писав про те, що інтригуючий метеорит з Марса показав вченим "велику органічну різноманітність". Новий аналіз відомого метеорита може допомогти вченим зрозуміти чи було життя на Червоній планеті.