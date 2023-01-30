Сировина для життя. Інтригуючий метеорит з Марса показав "велику органічну різноманітність"

Новий аналіз відомого метеорита може допомогти вченим зрозуміти чи було життя на Марсі.

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Вчені провели новий аналіз метеорита Тіссінт, який прилетів на Землю з Марса і впав ще у 2011 році в Марокко. Інтригуючим цей метеорит робить наявність у його складі, як з'ясували вчені, великої різноманітності органічних речовин. Вчені вважають, що нові дані допоможуть краще зрозуміти, чи було колись на Марсі життя, пише ScienceAlert.

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Тіссінт — це метеорит, який важить 7 кг і цей камінь відлетів з Марса ще 700 тисяч років тому в результаті удару по поверхні великого астероїда.

"У Землі і Марса дуже багато спільного, що стосується процесів їх еволюції. Але життя на Землі з'явилося, а чи було воно на Марсі? Досі точно невідомо, хоча існують припущення, що все-таки було. Але потрібні ретельніші дослідження. ", — Каже Філіп Шмітт-Копплін з Мюнхенського технічного університету, Німеччина.

Що собою представляють органічні молекули? Це молекули, які складаються з атомів вуглецю, що з атомами водню. Ще вони можуть мати у своєму складі кисень, азот та інші елементи. Чотири основні класи органічних молекул включають вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти та ліпіди.

На Землі органічні молекули нерозривно пов'язані з існуванням життя, але є біологічні процеси, які можуть створити ці молекули. Щось подібне вчені вже бачили в інших метеоритах із Марса.

[ + – ] Вчені провели новий аналіз метеорита Тіссінт, який прилетів на Землю з Марса і впав ще у 2011 році в Марокко. Інтригуючим цей метеорит робить наявність у його складі, як з'ясували вчені, великої різноманітності органічних речовин. Фото: ScienceAlert

До речі, склад метеориту Тіссінт порівнюють з органічним складом метеориту ALH 84001, який також прибув з Марса та його ретельно вивчали наприкінці 90-х років минулого століття. Спочатку вчені навіть припустили, що в його складі можна виявити скам'янілість мікроорганізмів, але пізніше виявилося, що нічого подібного там немає.

За словами Ендрю Стіла з Інституту Карнегі, США, потрібно точно розуміти які саме процеси стояли за появою органічних молекул, щоб визначити наскільки ймовірно те, що на Марсі могло з'явитися життя і що саме могло сприяти цьому.

Вчені провели ретельний аналіз органічного складу марсіанського метеориту Тіссінт і виявили тут велику хімічну різноманітність та велику кількість складних молекул. До речі, цей аналіз надав деякі підказки про давні геологічні процеси на Марсі в його корі та мантії.

[ + – ] До речі, склад метеорита Тіссінт порівнюють з органічним складом метеориту ALH 84001, який також прибув з Марса та його ретельно вивчали наприкінці 90-х років минулого століття. Спочатку вчені навіть припустили, що в його складі можна виявити скам'янілості мікроорганізмів, але пізніше виявилося, що нічого подібного там немає Фото: ScienceAlert

У межах дослідження вчені виявили безліч органічних сполук магнію, які раніше не знаходили на Марсі. Це може дати нові докази існування геохімічних процесів, що відбувалися в надрах планети, і таким чином буде встановлений зв'язок між мінеральною еволюцією Червоної планети та вуглецевим циклом.

За словами Шмітт-Копліна, метеорити добре відображають хімічний склад космічних тіл, які є їхньою батьківщиною. Але все ж таки потрібно дочекатися доставки зразків з поверхні Марса, які зібрав марсохід Perseverance, у 2033 році. Тоді точніше можна буде зрозуміти, як саме з'явилися на планеті органічні сполуки.

Фокус вже писав про те, що Європейське космічне агентство показало, яким чином буде зібрано зразки та відправлено на Землю.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в Антарктиді один із найбільших метеоритів за ціле століття.