Космічний камінь-монстр. В Антарктиді знайшли один із найбільших метеоритів за 100 років (фото)

Попри ідеальні умови на крижаному континенті для збереження метеоритів, велике каміння знаходять рідко. Але цього разу виявили цілих 5 штук.

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За останні сто років в Антарктиді виявили приблизно 45 тисяч метеоритів різного розміру. Ці темні космічні камінці добре виділяються на тлі білого крижаного ландшафту. Також клімат Антарктиди сприяє тому, що метеорити практично не руйнуються з часом. І навіть якщо вони поринають у лід, то вони все одно через деякий час виходять назовні через рух льодовиків. Попри ідеальні умови на крижаному континенті для збереження метеоритів, велике каміння тут знаходить рідко. Але цього разу вченим пощастило виявити один із найбільших космічних каменів за останні 100 років, пише ScienceAlert.

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Міжнародна група вчених нещодавно повернулася з експедиції до Антарктиди та привезла з бій свою неймовірну знахідку. Вони виявили цілих 5 метеоритів, серед яких один виділявся своїми великими розмірами. Цей метеорит важить 7,6 кг і входить до топ 100 великих метеоритів, які виявили на крижаному континенті за останні 100 років. Якщо зважати на той факт, що всього за сторіччя тут виявили приблизно 45 тисяч різних метеоритів, то ця знахідка справді вражає.

[ + – ] Міжнародна група вчених нещодавно повернулася з експедиції до Антарктиди та привезла з бій свою неймовірну знахідку. Вони виявили цілих 5 метеоритів, серед яких один виділявся своїми великими розмірами. Цей метеорит важить 7,6 кг і входить в топ-100 великих метеоритів, виявлених на крижаному континенті за останні 100 років Фото: ScienceAlert

За словами Марії Вадьдес із Музею природної історії ім. Філда, Чикаго, США, у випадку з метеоритами розмір часто не має значення. Адже навіть найдрібніші мікрометеорити мають велику цінність для науки.

"Варто визнати, що знайти такий великий метеорит — це великий успіх, адже їх виявляють дуже рідко. Тому це дуже важлива знахідка", — каже Вальдес.

Хоча метеорити легше знайти в Антарктиді, ніж на будь-якому іншому континенті, сама подорож тут не дуже легка. Низька температура та необхідність пересуватися на великі відстані не сприяють тому, що такий похід можна було б порівняти із веселою прогулянкою, кажуть вчені.

[ + – ] Хоча метеорити легше знайти в Антарктиді, ніж на будь-якому іншому континенті, сама подорож тут не дуже легка. Низька температура та необхідність пересуватися на великі відстані не сприяють тому, що такий похід можна було б порівняти з веселою прогулянкою, кажуть вчені Фото: ScienceAlert

Щоб виявити нові 5 метеоритів, вчені використовували карту, створену за допомогою знімків з космічних супутників. На цій карті відзначено потенційні місця, де можна виявити метеорити.

"На супутникових знімках все виглядало дуже красиво і здавалося, що знайти метеорити буде легко. Але реальність дуже відрізнялася від краси супутникових зображень", — каже Вінціан Дібейль із Брюссельського вільного університету, Бельгія.

Фокус вже докладно писав про карту, де показані місця розташування метеоритів в Антарктиді. Вона вважається точною на 80% з погляду напрямів, що вона показує. До речі, вчені вважають, що в Антарктиді перебуває понад 300 тисяч метеоритів різних розмірів і їх ще треба знайти.

[ + – ] Вчені вважають, що в Антарктиді знаходиться понад 300 тисяч метеоритів різних розмірів і їх ще тільки потрібно знайти Фото: ScienceAlert

Усі знайдені метеорити, зокрема й космічний камінь-монстр, вже доставлено для вивчення у Королівський бельгійський інститут природничих наук.

За словами Вальдеса, вивчення метеоритів дає можливість краще зрозуміти еволюцію нашої Сонячної системи і можливо в нових каменях, які вчені виявили, можуть ховатися підказки для розкриття таємниць космосу.

Фокус вже писав про те, що метеорит, який упав у Канаді, спростовує теорію походження Сонячної системи. Вчені з'ясували, що метеорит має склад, що не збігається з теоріями.

Також Фокус писав про космічні камені, які прибули до нас з інших зіркових систем і що відомий Оумуамуа може бути не самотнім у цьому плані. Нова теорія свідчить, що Сонячну систему оточують мільйони таких міжзоряних об'єктів.