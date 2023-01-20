Космический камень-монстр. В Антарктиде нашли один из самых больших метеоритов за 100 лет (фото)

Несмотря на идеальные условия на ледяном континенте для сохранения метеоритов, крупные камни находят редко. Но в этот раз обнаружили целых 5 штук.

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За последние 100 лет в Антарктиде обнаружили примерно 45 тысяч метеоритов разного размера. Эти темные космические камни хорошо выделяются на фоне белого ледяного ландшафта. Также климат Антарктиды способствует тому, что метеориты практически не разрушаются с течением времени. И даже если они погружаются в лед, то они все равно через некоторое время выходят наружу из-за движения ледников. Несмотря на идеальные условия на ледяном континенте для сохранения метеоритов, крупные камни здесь находят редко. Но в этот раз ученым повезло обнаружить один из самых больших космических камней за последние 100 лет, пишет ScienceAlert.

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Международная группа ученых недавно вернулась из экспедиции в Антарктиду и привезла с бой свою невероятную находку. Они обнаружили целых 5 метеоритов, среди которых один выделялся своими крупными размерами. Этот метеорит весит 7,6 кг и таким образом входит в топ-100 крупных метеоритов, которые были обнаружены на ледяном континенте за последние 100 лет. Если учитывать тот факт, что всего за столетие здесь обнаружили примерно 45 тысяч разных метеоритов, то эта находка действительно впечатляет.

[ + – ] Международная группа ученых недавно вернулась из экспедиции в Антарктиду и привезла с бой свою невероятную находку. Они обнаружили целых 5 метеоритов, среди которых один выделялся своими крупными размерами. Этот метеорит весит 7,6 кг и таким образом входит в топ-100 крупных метеоритов, которые были обнаружены на ледяном континенте за последние 100 лет Фото: ScienceAlert

По словам Марии Вадьдес из Музея естественной истории им. Филда, Чикаго, США, в случае с метеоритами размер зачастую не имеет значения. Ведь даже самые мелкие микрометеориты представляют большую ценность для науки.

"Стоит признать, что найти такой крупный метеорит – это большая удача, ведь их обнаруживают очень редко. Поэтому это очень важная находка", — говорит Вальдес.

Хотя метеориты легче найти в Антарктиде, чем на любом другом континенте, само путешествие здесь не является очень легким. Низкая температура и необходимость передвигаться на большие расстояния не способствуют тому, что такой поход можно было бы сравнить с веселой прогулкой, говорят ученые.

[ + – ] Хотя метеориты легче найти в Антарктиде, чем на любом другом континенте, само путешествие здесь не является очень легким. Низкая температура и необходимость передвигаться на большие расстояния не способствуют тому, что такой поход можно было бы сравнить с веселой прогулкой, говорят ученые Фото: ScienceAlert

Чтобы обнаружить новые 5 метеоритов ученые использовали карту, которая была создана с помощью снимков с космических спутников. На этой карте были отмечены потенциальные места, где можно обнаружить метеориты.

"На спутниковых снимках все выглядело очень красиво и казалось, что найти метеориты будет легко. Но реальность сильно отличалась от красоты спутниковых изображений", — говорит Винциан Дибейль из Брюссельского свободного университета, Бельгия.

Фокус уже подробно писал о карте, на которой показаны места расположения метеоритов в Антарктиде. Она считается точной на 80% с точки зрения направлений, которые она показывает. Кстати, ученые считают, что в Антарктиде находится более 300 тысяч метеоритов разных размеров и их еще только предстоит найти.

[ + – ] Ученые считают, что в Антарктиде находится более 300 тысяч метеоритов разных размеров и их еще только предстоит найти Фото: ScienceAlert

Все найденные метеориты, в том числе и космический камень-монстр, уже доставлены для изучения в Королевский бельгийский институт естественных наук.

По словам Вальдес, изучение метеоритов дает возможность лучше понять эволюцию нашей Солнечной системы и возможно в новых камнях, которые ученые обнаружили, могут скрываться подсказки для раскрытия тайн космоса.

Фокус уже писал о том, что метеорит, упавший в Канаде, опровергает теорию происхождения Солнечной системы. Ученые выяснили, что метеорит имеет не совпадающий с теориями состав.

Также Фокус писал о космических камнях, которые прибыли к нам из других звездных систем и что известный Оумуамуа может быть не одиноким в этом плане. Новая теория говорит о том, что Солнечную систему окружают миллионы таких межзвездных объектов.