Карта космических сокровищ. Ученые назвали точку на Земле, где находятся 300 тыс. метеоритов
Метеориты падают на всей территории планеты, но есть одно место, где их находится больше всего. Но достать их оттуда трудно и опасно.
Ученые из Делфтского технического университета в Нидерландах с помощью искусственного интеллекта создали карту для поиска метеоритов. Их расчеты показывают, что более 300 тысяч метеоритов можно обнаружить в Антарктиде. Окружающая среда и уникальные процессы на этом континенте облегчают поиск космических камней, хотя это очень трудно и иногда опасно, сообщает ScienceAlert.
"С помощью спутниковых наблюдений за температурой, скоростью передвижения льда, поверхностным покровом в Антарктиде можно обнаружить области, где накопились метеориты", — говорит Вероника Толленаар из Делфтского технического университета.
По словам ученых, в Антарктиде находится более 300 тысяч метеоритов, и они только и ждут того, чтобы их нашли. Исследователи пришли к выводу, что есть несколько мест на континенте, которые еще не исследовал человек и там очень много метеоритов и самое интересное, эти области находятся недалеко от научных станций.
Тысячи лет метеориты падали на Землю и накапливались в ледяном покрове Антарктиды. Учитывая то, что ледники двигаются, эти метеориты перемещаются вместе с ними. Если ледник наталкивается на большое препятствие, в таких местах, как Трансантарктические горы, лед поднимается и метеориты также поднимаются на поверхность. Кроме того, антарктические ветры постепенно разрушают лед, обнажая метеориты.
Каждый метеорит по отдельности слишком мал, чтобы можно указать местонахождение каждого, но с помощью спутниковых наблюдений можно предсказать, где находится их самая большая концентрация. Используя искусственный интеллект ученые смогли создать карту таких мест.
Например, известно, что многие метеориты сконцентрированы в области голубого льда Антарктиды. Голубой лед, который контрастирует с белым снежным покровом, позволяет легко обнаруживать и собирать метеориты во время полевых работ в Антарктике.
"Но в Антарктиде есть много мест, которые еще не исследовал человек. Поэтому мы создали карту, которая показывает предполагаемое место расположения метеоритов", — говорит Толленаар.
Вы можете перейти по ссылке и увидеть места предполагаемого размещения метеоритов в Антарктиде. Эти области выделены оранжево-желтым цветом.
Напоминаем, что впервые за 20 лет украинский ледокол отправился в научную экспедицию изучать Антарктиду.