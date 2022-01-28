Впервые за 20 лет: украинский ледокол отправился в научную экспедицию изучать Антарктиду (видео)

Ученые хотят провести исследование Южного океана, которые помогут объяснить причины глобального потепления на Земле. А вместе с американскими коллегами планируется изучение фауны Антарктики и донных залежей.

Украинский ледокол "Ноосфера" отправился в первый рейс к антарктической станции "Академик Вернадский". Судно вышло из порта в Одессе с шестью учеными на борту. Еще 28 исследователей присоединиться к ним в чилийском порту Пунта-Аренасу. После этого укомплектованная экспедиция отправится к научной станции, сообщает агентство "Укринформ".

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Отправление ледокола в Антарктику было приурочено к 28 января не случайно, рассказал на пресс-конференции директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

"Именно в этот день открыли Антарктиду. В настоящее время ледокол отправляется в Антарктику, чтобы доставить на станцию ​​"Академик Вернадский" команду 27-й Украинской экспедиции и заменить наших зимовников, а также взять на борт вторую группу ученых — исследователей Южного океана", — подчеркнул директор НАНЦ.

Кроме того, судно доставит полярникам годовой запас провизии, технологическое оборудование и строительные материалы. Экипаж ледокола возглавил украинский капитан Павел Панасюк, имеющий огромный опыт работы на иностранных научно-исследовательских судах.

Программа исследований предусматривает океанографические опыты близ Аргентинских островов, на Южно-Шотландском и Южно-Оркнейском полигоне, где проходят основные миграционные пути криля, рыб и китов. Благодаря исследованиям можно будет получить уникальные данные о том, как изменились океанографические характеристики этих районов Южного океана за предыдущие три десятилетия. В этой части света зафиксированы самые быстрые темпы потепления атмосферы, и ученые хотят понять, почему и как это происходит.

Исследователи также будут проводить ряд биологических исследований совместно с американскими учеными, а также анализировать содержание донных отложений, в том числе ртути.

Что за ледокол "Ноосфера"?

До того как судно приобрела в 2021 году Украина, оно называлось "RRS James Clark Ross" Ледокол 20 лет был флагманом Британской антарктической службы (British Antarctic Survey, BAS). Британцы преодолели на нем тысячи миль Мирового океана и сделали десятки открытий в разных уголках планеты.

Отличительной чертой исследовательского корабля являются его размеры — обычно научные судна намного меньше. Кроме того, на нем установлена специальная система стабилизации. Британские океанографы отмечают, что могли не фиксировать оборудование, не переживая, что все приборы разбросает во время шторма.

Характеристики судна:

полное водоизмещение – 7 767 тонн;

длина – 99 м, ширина – 19 м, осадка – 6,3 м;

силовая установка – дизель-электрическая (8 500 л.с.). На носу и корме есть подруливающие устройства;

скорость – 12 узлов (22 км/ч);

автономность – 57 дней;

экипаж – 26 человек и до 50 научных сотрудников.

Стоит отметить, что "Ноосфера" стала первым украинским судном, оснащенным суперсовременной системой динамического позиционирования. До сих пор украинские моряки, чтобы овладеть управлением такой системой, были вынуждены платить значительные средства за обучение за рубежом, а теперь они смогут учиться в Украине.

Для того чтобы экспедиция прошла успешно, перед отправкой научное судно прошло техническое обслуживание и диагностику в порт Черноморска. Команда судна перед экспедицией прошла спецподготовку.

Ранее Фокус сообщал, что ученые Национального антарктического научного центра Украины получили результаты радиоуглеродного анализа останков кита, обнаруженных на острове Расмуссен в Антарктиде, неподалеку от станции "Вернадский".