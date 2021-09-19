Ученые выяснили возраст останков кита, найденных в районе станции "Вернадский" (фото)

Морское животное умерло, когда до рождения князя Владимира и княгини Ольги оставалось еще три столетия.

Ученые Национального антарктического научного центра Украины получили результаты радиоуглеродного анализа останков кита, обнаруженных на острове Расмуссен в Антарктиде, неподалеку от станции "Вернадский", сообщает в Facebook пресс-служба Центра.

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Согласно этим результатам, сделанным в лаборатории польской Познани, выяснилось, что возраст остатков кита составляет 1350 лет с возможной погрешностью плюс-минус 30 лет.

Исследователи обращают внимание на то, что морское животное умерло в седьмом веке – в эпоху цивилизации майя и викингов, за три века до правления князя Владимира и княгини Ольги.

Выяснилось, что найдены останки южного (антарктического) подвида синего кита длиной не менее 26 метров, это стало понятно по длине его челюсти.

[ + – ] Скелет кита [ + – ] Длина кита - не менее 26 метров

Ученые отмечают, что данное открытие имеет очень важное значение, так как в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду.

Исследователям важно понять, какими были киты до того, как их в целях наживы стали массово уничтожать люди.

Далее будет проведен генетический анализ останков кита, который позволит найти новые сведения об эволюции этих животных.

Ранее ученые выяснили, как синим китам удается спастись от морских судов.

Также мы писали, что на берега Флориды в 2019 году был выброшен кит длиной 11,5 метров, при этом ученые заявили, что он оказался совершенно новым видом.

А в Йемене в июне 2021 года была обнаружена китовая "рвота" стоимостью 1,5 млн долларов.