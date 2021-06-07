В Йемене обнаружили китовую "рвоту" стоимостью 1,5 миллиона долларов

"Рвота" представляет собой большой кусок амбры — продукт жизнедеятельности кашалотов, который имеет специфический запах.

Рыбацкая бригада в Йемене обнаружила 127-килограммовую глыбу амбры, которая свободно плавала в океане. После возвращения на берег рыбаки узнали, что их редкий улов, оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов — неплохо как для китовой слизи, пишет IFLS.

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Но, что такое амбра и почему она так ценна?Амбра или серая амбра — продукт жизнедеятельности кашалотов, которые любят питаться кальмарами. Большая часть кальмаров мягкая и вкусная, но твердые клювы, которые не могут перевариваться, кит срыгивает слизью. Иногда эти твердые части накапливаются в кишечнике, и считается, что образование амбры защищает кишечник кита от травм.

Но куда дальше девается амбра не совсем ясно. Некоторые считают, что серая амбра может вернуться в пищеварительную систему кашалотов и со временем высвободиться в океан. Однако, также возможно, что (иногда огромные) куски выходят из другого конца кашалота, как большой шарик восковых китовых фекалий.

Кроме того, также возможно, что комки серой амбры могут стать препятствием в кишечнике, застрять в толстой кишке и, в конечном итоге, разорвать анус бедного кита. В крайнем случае плавучий сгусток амбры может высвободиться из туши кита по мере его разложения.

Но что делает его таким ценным? Главная характеристика, которая выделят амбру — ее запах. Изначально он достаточно отвратительный и напоминает фекалии, но позже переходит в мускусные ароматы.

Хоть это и звучит довольно странно, но его очень ценят парфюмерные компании, которые используют спирт амбреин, извлеченный из амбры, для поддержания аромата.

Однако не все китовые слизи одинаковы. Наиболее ценными в парфюмерной промышленности являются чисто белые сорта. Амбра также может быть серой, коричневой и черной, причем последняя является наименее ценной, поскольку содержит меньше всего амбреина. На качество влияет окисление, которое происходит, когда кишечный сок кита долго болтается в море.

Если высокая цена амбры вас сильно заинтересовала и вы хотели бы ее заполучить, то спешим огорчить, поскольку кашалоты находятся под надежной охраной, и любое вмешательство в доступ к их драгоценной слизи является незаконным. Поэтому лучше воздержаться от такой идеи.