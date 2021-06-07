У Ємені виявили китову "блювоту" вартістю 1,5 мільйона доларів

"Блювота" являє собою великий шматок амбри — продукт життєдіяльності кашалотів, який має специфічний запах.

Рибальська бригада в Ємені виявила 127-кілограмову брилу амбри, яка вільно плавала в океані. Після повернення на берег рибалки дізналися, що їхній рідкісний улов оцінюється приблизно в 1,5 мільйона доларів — непогано як для китового слизу, пише IFLS.

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Але, що таке амбра і чому вона така цінна? Амбра, або сіра амбра — продукт життєдіяльності кашалотів, які люблять харчуватися кальмарами. Велика частина кальмарів м'яка і смачна, але тверді дзьоби, які не можуть перетравлюватися, кит відригує слизом. Іноді ці тверді частини накопичуються в кишці, і вважається, що утворення амбри захищає кишку кита від травм.

Але куди далі дівається амбра, не зовсім зрозуміло. Деякі вважають, що сіра амбра може повернутися в травну систему кашалотів і з часом вивільнитися в океан. Однак, також можливо, що (іноді величезні) шматки виходять з іншого кінця кашалота, як велика кулька воскових китових фекалій.

Крім того, також можливо, що грудки сірої амбри можуть стати перешкодою в кишці, застрягти в товстій кишці і, в кінцевому підсумку, розірвати анус бідного кита. У крайньому випадку плавучий згусток амбри може вивільнитися з туші кита в міру його розкладання.

Але що робить його таким цінним? Головна характеристика, яка виділяє амбру — її запах. Спочатку він досить огидний і нагадує фекалії, але пізніше переходить у мускусні аромати.

Хоч це і звучить досить дивно, але його дуже цінують парфумерні компанії, які використовують спирт амбреїн, витягнутий з амбри, для підтримки аромату.

Однак, не всі китові слизи однакові. Найбільш цінними в парфумерній промисловості є чисто білі сорти. Амбра також може бути сірою, коричневою і чорною, причому остання є найменш цінною, оскільки містить найменше амбреїну. На якість впливає окислення, яке відбувається, коли кишковий сік кита довго бовтається в морі.

Якщо висока ціна амбри вас сильно зацікавила і ви хотіли б її отримати, то поспішаємо засмутити, оскільки кашалоти перебувають під надійною охороною, і будь-яке втручання в доступ до їхнього дорогоцінного слизу є незаконним. Тому краще утриматися від такої ідеї.