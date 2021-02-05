В Мексиканском заливе найден новый вид китов, и они уже под угрозой вымирания

Ученые утверждают, что на планете живет меньше 100 представителей нового вида.

На берега Флориды в 2019 году был выброшен кит длиной 11,5 метров, теперь ученые утверждают, что он оказался совершенно новым видом. Об этом сообщает журнал Marine Mammal Science.

По словам ученых, несмотря на то, что новый вид был только найден, он уже находится под угрозой вымирания.

Когда тело кита вынесло на берег, ученые подумали, что это подвид Полосатика Брайда, среди которых усатые киты, горбатые и сини киты. Тогда новый подвид был назван китом Райса. Теперь же, после генетического анализа других китов Райса и анализа черепа выброшенного на берег кита, исследователи говорят, что кит Райса – это не подвид, а совершенно новый вид, обитающий в Мексиканском заливе.

Открытие означает, что на планете проживает менее 100 представителей этого вида, что делает их находящимися под угрозой исчезновения, согласно заявлению Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA).

В своем исследовании ученые изучили данные о Полосатике Брайда в Карибском бассейне и Атлантическом океане и пришли к выводу, что обнаруженные киты были "неизвестным видом Balaenoptera из Мексиканского залива".

Также исследователи из Юго-восточного научного центра рыболовства обнаружили, что череп кита Райса отличается от черепа Полосатика Брайда.

Кроме различий в черепе, киты также отличаются в размерах. По данным NOAA, киты Райса могут весить до 27 215 кг и вырастать до 12,8 м в длину. Киты Брайда достигают длины в 15,2 м, а весят более 24 947 кг.

Ученые считают, что киты нового вида доживают примерно до 60 лет, но потребуются дополнительные исследования, чтобы сказать наверняка.

NOAA добавляет, что ареал обитания китов в Мексиканском заливе делает их особо уязвимыми к разливам нефти, столкновениями с судами, а также разведке и добычи энергии.