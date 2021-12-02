Украинский ледокол "Ноосфера" отправится с экспедицией к Антарктиде в январе 2022 года (фото)

Через несколько дней научное судно зайдет в порт Черноморска для прохождения технической подготовки.

Украина направит к Антарктиде научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" уже в январе 2022 года. Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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По его словам, ледокол "Ноосфера", который сейчас находится в порту Одессы, через несколько дней отправится в Черноморск для прохождения технической подготовки.

Евгений Дикий также сообщил, что команда, которую недавно набрали, также пройдет специальную подготовку, после чего станет ясно, кто из специалистов отправиться в экспедицию к Антарктиде в середине января 2022 года.

На борту судна ледового класса "Ноосфера" разместили несколько лабораторий, которые будут изучать образцы морской воды, грунта со дна , а также представителей океанской флоры и фауны. Помимо этого, члены экспедиции с помощью оборудования проведут химические эксперименты для фиксации возможных климатических изменений в Антарктиде.

Экипаж научно-исследовательского судна состоит из 27 моряков и на борту "Ноосферы" могут работать еще до 50 специалистов. В каждую каюту со своим санузлом будут расселять по четыре человека, и для удобства на ледоколе есть своя столовая и места для отдыха.

Руководитель научного центра Евгений Дикий заверил, что таких условий для работы и отдыха нет ни на одном украинском научном судне.

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Украинское судно "Ноосфера" — что известно о ледоколе

Ледокол James Clark Ross в течение 30 лет работал в составе антарктической миссии Великобритании. В 1996 году именно на этом судне доставили первую украинскую экспедицию на Антарктиду. Летом 2021 года научно-исследовательское судно приобрели за $5 млн для нужд украинской станции "Академик Вернадский".

Через два дня после приобретения судна, Национальный антарктический научный центр объявил о старте конкурса, во время которого будет выбрано новое имя для ледокола James Clark Ross. Авторам наилучших идей организаторы пообещали отправить уникальные открытки с фотографиями судна, которые будут сделаны в Дании и возле Антарктиды.

5 октября судно James Clark Ross прибыло в Одессу под украинским флагом. В конце октября Владимир Зеленский в рамках визита в Одессу сообщил, что ледокол James Clark Ross был переименован в "Ноосферу".