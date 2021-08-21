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Украина

Украинцам предложили выбрать новое имя для легендарного ледокола James Clark Ross (фото)

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Джеймс Кларк Росс
Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр | Ледокол "Джеймс Кларк Росс" в Антарктиде

Конкурс продлится чуть больше недели, победители получат уникальные открытки с фотографиями судна в Дании и в Антарктиде.

Национальный антарктический научный центр предложил украинцам выбрать новое название для легендарного британского ледокола "Джеймс Кларк Росс" (James Clark Ross), который отправится на украинскую. Такая публикация появилась на странице учреждения в Facebook.

Пока продолжается переход судна во владение Украины, ученые решили его переименовать. Заявки с предложениями Центр будет принимать с 21 по 29 августа, их можно присылать в комментарии под публикацией. Авторы трех лучших идей получат уникальные призы: наборы открыток с фотографиями в честь 25-летнего юбилея антарктической станции "Академик Вернадский".

Половину снимков организаторы конкурса решили заранее разместить в Facebook, чтобы вдохновить участников на красивые названия для корабля. Фотографии предоставила Британская антарктическая служба и украинец Иван Сирко, проживающий в Дании. Часть фото системный администратор предыдущей антарктической экспедиции Евгений Прокопчук сделал, когда "Джеймс Кларк Росс" совершал последний рейс под флагом Великобритании и заглянул на украинскую станцию, где экипаж провел трехчасовую экскурсию для ученых.

Джеймс Кларк Росс
Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр
Джеймс Кларк Росс
Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр
Джеймс Кларк Росс
Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр
Джеймс Кларк Росс
Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр
Джеймс Кларк Росс
Фото: Национальный антарктический научный центр
Джеймс Кларк Росс
Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр
Джеймс Кларк Росс
Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр
Джеймс Кларк Росс
Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр
Джеймс Кларк Росс
Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр
Джеймс Кларк Росс
Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр
Джеймс Кларк Росс
Джеймс Кларк Росс
Джеймс Кларк Росс
Джеймс Кларк Росс
Джеймс Кларк Росс
Джеймс Кларк Росс
Джеймс Кларк Росс
Джеймс Кларк Росс
Джеймс Кларк Росс
Джеймс Кларк Росс

"Итак, рассматривайте фотографии и предлагайте свои варианты нового названия. Очень ждем интересные предложения!", — подзадорила пресс-служба.

Некоторые пользователи уже прислали свои варианты. Ростислав Дзюба предложил назвать корабль в честь Роланда Франко, который содействовал передаче научной станции Украине, и нашел поддержку в комментариях. Другие выдвинули "Полярную чайку", Ивана Сирко, Антона Омельченко (первый украинец в Антарктиде), "Украина", "Червона рута", "Полярный тризубец" и другие.

Как писали ранее, Украина приобрела "Джеймс Кларк Росс" у Великобритании 19 августа, он прибудет из Дании в Одессу в сентябре, а сейчас идет переоформление документов. Судно станет первым ледоколом Украины за последние 20 лет, оно же впервые доставило украинскую экспедицию в Антарктиду в 1996 году. С таким судном ученые смогут лучше исследовать Южный океан.