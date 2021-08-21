Украинцам предложили выбрать новое имя для легендарного ледокола James Clark Ross (фото)

Конкурс продлится чуть больше недели, победители получат уникальные открытки с фотографиями судна в Дании и в Антарктиде.

Национальный антарктический научный центр предложил украинцам выбрать новое название для легендарного британского ледокола "Джеймс Кларк Росс" (James Clark Ross), который отправится на украинскую. Такая публикация появилась на странице учреждения в Facebook.

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Пока продолжается переход судна во владение Украины, ученые решили его переименовать. Заявки с предложениями Центр будет принимать с 21 по 29 августа, их можно присылать в комментарии под публикацией. Авторы трех лучших идей получат уникальные призы: наборы открыток с фотографиями в честь 25-летнего юбилея антарктической станции "Академик Вернадский".

Половину снимков организаторы конкурса решили заранее разместить в Facebook, чтобы вдохновить участников на красивые названия для корабля. Фотографии предоставила Британская антарктическая служба и украинец Иван Сирко, проживающий в Дании. Часть фото системный администратор предыдущей антарктической экспедиции Евгений Прокопчук сделал, когда "Джеймс Кларк Росс" совершал последний рейс под флагом Великобритании и заглянул на украинскую станцию, где экипаж провел трехчасовую экскурсию для ученых.

Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото: Национальный антарктический научный центр Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

"Итак, рассматривайте фотографии и предлагайте свои варианты нового названия. Очень ждем интересные предложения!", — подзадорила пресс-служба.

Некоторые пользователи уже прислали свои варианты. Ростислав Дзюба предложил назвать корабль в честь Роланда Франко, который содействовал передаче научной станции Украине, и нашел поддержку в комментариях. Другие выдвинули "Полярную чайку", Ивана Сирко, Антона Омельченко (первый украинец в Антарктиде), "Украина", "Червона рута", "Полярный тризубец" и другие.

Как писали ранее, Украина приобрела "Джеймс Кларк Росс" у Великобритании 19 августа, он прибудет из Дании в Одессу в сентябре, а сейчас идет переоформление документов. Судно станет первым ледоколом Украины за последние 20 лет, оно же впервые доставило украинскую экспедицию в Антарктиду в 1996 году. С таким судном ученые смогут лучше исследовать Южный океан.