Українцям запропонували вибрати нове ім'я для легендарного криголама James Clark Ross (фото)
Конкурс триватиме трохи більше тижня, переможці отримають унікальні листівки з фотографіями судна в Данії і в Антарктиді.
Національний антарктичний науковий центр запропонував українцям вибрати нову назву для легендарного британського криголама "Джеймс Кларк Росс" (James Clark Ross), який відправиться на українську. Така публікація з'явилася на сторінці установи в Facebook.
Поки триває перехід судна у володіння України, вчені вирішили його перейменувати. Заявки з пропозиціями Центр буде приймати з 21 по 29 серпня, їх можна надсилати в коментарі під публікацією. Автори трьох найкращих ідей отримають унікальні призи: набори листівок з фотографіями на честь 25-річного ювілею антарктичної станції "Академік Вернадський".
Половину знімків організатори конкурсу вирішили заздалегідь розмістити в Facebook, щоб надихнути учасників на красиві назви для корабля. Фотографії надала Британська антарктична служба і українець Іван Сірко, який проживає в Данії. Частина фото системний адміністратор попередньої антарктичної експедиції Євген Прокопчук зробив, коли "Джеймс Кларк Росс" здійснював останній рейс під прапором Великобританії і зазирнув на українську станцію, де екіпаж провів тригодинну екскурсію для вчених.
"Отож, розглядайте фотографії та пропонуйте свої варіанти нової назви. Дуже чекаємо цікаві пропозиції!", — підбила прес-служба.
Деякі користувачі вже надіслали свої варіанти. Ростислав Дзюба запропонував назвати корабель на честь Роланда Франка, який сприяв передачі наукової станції України, і знайшов підтримку в коментарях. Інші висунули "Полярну чайку", Івана Сірка, Антона Омельченка (перший українець в Антарктиді), "Україна", "Червона рута", "Полярний тризуб" та інші.
Як писали раніше, Україна придбала "Джеймс Кларк Росс" у Великобританії 19 серпня, він прибуде з Данії в Одесу в вересні, а зараз йде переоформлення документів. Судно стане першим криголамом України за останні 20 років, воно ж вперше доставило українську експедицію в Антарктиду в 1996 році. З таким судном вчені зможуть краще дослідити Південний океан.