Сперечаються та б'ються: українські полярники показали, як з'ясовують стосунки пінгвіни (відео)

Полярники розповіли, що вони спостерігали за "бійкою" найменшого виду пінгвінів. Попри свій невеликий розмір птахи є досить агресивними й бороняться від тюленів.

Полярники з Національного антарктичного наукового центру на станції "Академік Вернадський" показали, як найменший вид пінгвінів в Антарктиці з'ясовують стосунки. Відповідне відео вони виклали на сторінці у Facebook.

Вчені розповіли, що пінгвіни Аделі – найменший вид в Антарктиці, висота дорослого птаха становить лише 70-73 см. Попри це, птахи є досить агресивними. Вони можуть навіть боронитись від різноманітних хижаків, зокрема, тюленів або великих морських птахів 🦅

"З початком шлюбного сезону самці Аделі хочуть продемонструвати себе самицям і можуть вступати в бій дзьобами з суперником. У такій сутичці обидва пінгвіни нахиляються вперед і вгору, розкривають дзьоби і б'ють ними один одного. А щоб захистити очі, примружують їх наполовину. У цей момент вони ще й голосно сперечаються", — зазначили полярники.

Вони додали, що самці з агресивнішою поведінкою мають більше потомства.

Зазначимо, що Всесвітній день пінгвінів святкується 25 квітня. Загалом їх на планеті загалом налічується 18 видів. З них 5 мешкають в Антарктиці, а 3 гніздуються безпосередньо в районі станції "Академік Вернадський". Про це вчені розповіли в честь свята, показавши птахів, які оселились поблизу станції.

На початку листопада полярники з Національного антарктичного наукового центру на станції "Академік Вернадський" відшукали перші яйця субантарктичного пінгвіна. Науковці зазначили, що гнізд з яйцями надалі буде більше, оскільки незабаром на острові зійде сніг.