Українські полярники показали пінгвінів, які оселилися біля станції "Вернадський"

Як розповіли науковці, усі пінгвіни класу роду Pygoscelis відповідально ставляться до батьківства та мають однакових ворогів.

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25 квітня святкують Всесвітній день пінгвінів, яких на планеті загалом налічується 18 видів. Із них 5 мешкають в Антарктиці, а 3 гніздуються безпосередньо в районі станції "Академік Вернадський". Про це повідомили українські науковці.

Вони зазначили, що птахи, які мешкають в околицях української станції, належать до роду Pygoscelis: субантарктичний пінгвін Pygoscelis papua, антарктичний пінгвін Pygoscelis antarcticus і пінгвін Аделі Pygoscelis adeliae.

Цього сезону на о. Галіндез, де, власне, й розташована станція, була рекордна кількість субантарктичних пінгвінів — до 7 тис. Водночас із адельок гніздувалися лише 2 пари, а гнізд антарктичних пінгвінів узагалі не було виявлено.

Загалом, як підкреслюється, українські біологи фіксували сусідство всіх трьох видів лише на острові Бут.

Також полярники розповіли про схожість і відмінність птахів. У всіх цих видах, як виявилося, обидва партнери відповідально ставляться до батьківства, адже птахи по черзі висиджують яйця, оберігають і годують потомство. Також у них однакові вороги, зокрема морські леопарди й поморники.

А ось відрізняються пінгвіни своєю зовнішністю. Субантарктичні — найкрупніші та найяскравіші, мають зріст до 81 см, червоний дзьоб, білі плями над очима й "одягнені" у фрак.

Субантарктичний пінгвін

Антарктичні пінгвіни зростом до 77 см і мають тонку чорну смугу, що перетинає біле підборіддя.

Антарктичний пінгвін

Наймініатюрнішими ж є пінгвіни Аделі, які ростуть до 75 см заввишки. Вони мають повністю чорну голову та біло-блакитні очі.

Пінгвін Аделі

Субантарктичні пінгвіни — теплолюбні, а інші види надають перевагу холодним умовам. До того ж пінгвіни Аделі гніздуються на узбережжі всього континенту, тоді як інші Pygoscelis прив'язаніші до островів, пояснили вчені.

Нагадаємо, у районі антарктичної станції "Академік Вернадський" настільки зросла популяція пінгвінів, що полярникам у січні 2023 року доводилося рити рови в снігу, щоб птахи не могли "взяти станцію в оточення".

Також Фокус писав, що дослідники з "Вернадського" в березні на висоті майже 300 метрів над рівнем моря виявили гніздо субантарктичного пінгвіна.